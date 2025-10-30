Сырочки Kārums стали продавать и в Германии

Kaufland входит в группу Schwarz Gruppe вместе с Lidl — одной из ведущих розничных сетей Европы.

«Это начало большой, красивой и вкусной дружбы с будущими поклонниками Kārums в Германии. Творожные сырки как свежие молочные лакомства уже хорошо известны в немецких магазинах, но латвийский продукт — и притом лучший из возможных — до сих пор там отсутствовал», — отметил руководитель Food Union в Латвии и Европе Артурс Чиревскис.

На немецкий рынок выведены сразу три самых популярных вкуса Kārums — ванильный, шоколадный и клубничный. Для стимулирования спроса запущены специальные акции для покупателей.

«Это большое доверие и признание качества со стороны Kaufland — опытного эксперта в продовольственной рознице. Для нас это означает резкий рост объёмов и переход на новый уровень: за один день мы превратились из небольшого поставщика для этнических магазинов в крупного игрока с присутствием более чем в 800 точках по всей Германии. Это огромное достижение нашей команды!», — подчеркнул Чиревскис.

Ранее сообщалось, что творожные сырки Kārums занимают третье место среди экспортных категорий продукции после сливочного сыра и сметаны и демонстрируют самый быстрый рост в 2024–2025 годах.