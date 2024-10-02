Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Четверг, 03. Октября Завтра: Elza, Ilizana

Сверчки на первое, второе и десерт: в Лондоне открылся первый в мире ресторан с блюдами из насекомых

Euronews 2 октября, 2024 17:06

Для настроения 0 комментариев

В Лондоне открылся первый в мире ресторан, в котором подают блюда из насекомых. Продегустировать их туда отправился корреспондент Euronews Culture.

В самом сердце северного Лондона, в Финсбери-парке есть ресторан с ярко-жёлтой вывеской Yum Bug. Местные декорации, и атмосфера, и, конечно, меню не лишены оригинальности.

Идея открыть заведение изначально в формате поп-ап возникла ещё в 2018 году у двух молодых людей и друзей - Лео Тейлора и Аарона Томаса. План был таков: показать, "что съедобные насекомые могут помочь создать более здоровую и экологически устойчивую систему питания" на замену традицонному мясу животных.

Трудно не впечатлиться цифрами. Выращивание насекомых приводит к значительно меньшим выбросам парниковых газов, чем традиционное животноводство, и при этом даёт примерно на 50 % больше белка, чем говядина.

Еда будущего с проблемой имиджа

Насекомых можно выращивать в специальных контейнерах, размещая их компактно и таким образом оптимизируя пространство. Членистоногие очень эффективно перерабатывают побочные продукты растительного происхождения в белок, производят в 80 раз меньше метана и в 8-12 раз меньше аммиака, чем крупный рогатый скот.

Их экологичность и устойчивость неоспоримы, но сможет ли этот суперфуд, у которого явные проблемы с имиджем, привлечь внимание обычных посетителей?

Yum Bug - это маленький уютный ресторан на 20 мест. Интерьер, в отличие от яркого фасада, выполнены в тонах черного и шоколадно-коричневого. Что создаёт спокойный фон и атмосферу для дегустации блюд из меню, в котором главный ингредиент - сверчки.

Впечатлениями о вкусе и своими знаниями об их пользе с большим энтузиазмом делится владелец ресторана Донал МакОли. Рассказ начинается с описания различных форм и вариаций: сверчки цельные, жареные с индийскими специями, рубленные в салате из овощей, в карамельной пахлаве.

Для Yum Bug важно, чтобы у посетителей была возможность задать вопросы, побороть все неприятные ассоциации, прежде чем снять пробу.

Хрустящие снаружи, мягкие внутри

Еду здесь подают небольшими порциями. Особенно рекомендуют испробовать три фирменных блюда. Журналист оценил их на вкус.

Первыми на тарелке оказались цельные сверчки, запечённые в меду, и "бомбейский микс" с пряными жареными сверчками. Увидев выражение лица нашего журналиста, Донал тут же пояснил: "Посетители часто путают сверчков с кузнечиками и ожидают увидеть больших насекомых".

И правда, оказалось, что съедобный сверчок размером чуть больше рисовой крупинки. Донал предвосхитил вкусовые ощущения от дегустации. "Снаружи они хрустящие, а внутри мягкие, как булочка".

Коричневые медовые жареные сверчки имели ореховый аромат. Наш корреспондент признаётся, что видеть маленькие тельца насекомых на тарелке ему было "слегка противно". Поборов за пару секунд неприятные ощущения, он всё же зачерпнул вилкой пять штук и отправил их себе в рот.

Донал оказался прав: хрустящая корочка и мягкая начинка с ореховым привкусом - идеальное сопровождение к бокалу холодного вина или пива.

Тако-барбекю с капустным салатом выглядели очень презентабельно. Сверчки были выложены в форме грудинки. Пикантный вкус, благодаря острым специям и гладкая и мягкая текстура - "грудинка" из насекомых вполне могла сойти за курицу.

Хрустящие сырные сверчки в эле от Yum Bug делают из измельчённых сверчков. Они имеют приятный сливочный вкус, а кетчуп с грецкими орехами добавляет сладкую нотку.

Всё дело в привычке

Лемонграссовый посет завершает трапезу. Карамелизированный сверчок, кокосовые лепёшки и посыпка из целых жареных сверчков приятно хрустят во рту. И даже несмотря на то, что насекомое на тарелке выглядит как насекомое, а не замаскировано ни под какой другой ингредиент, перспектива съесть его уже не пугает.

"Я наслаждался терпкой сладостью лимона и дымным ароматом сверчка", - комментирует наш журналист. - Это незабываемое вкусовое сочетание".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 71 реакций
Комментарии (0) 71 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Сенсация! Наши сыграли в ничью с турецким «Галатасарай» в рамках этапа Лиги Европы-2024/25. ФОТО, ВИДЕО

Важно 21:58

Важно 0 комментариев

Сегодня, 3 октября 2024 года, в Риге состоялся футбольный матч между сборными Латвии RFS и командой Турции Galatasaray в рамках отборочного турнира Лиги Европы 2024/2025 УЕФА. Игра завершилась вничью со счетом 2:2.

Сегодня, 3 октября 2024 года, в Риге состоялся футбольный матч между сборными Латвии RFS и командой Турции Galatasaray в рамках отборочного турнира Лиги Европы 2024/2025 УЕФА. Игра завершилась вничью со счетом 2:2.

Читать
Загрузка

Снова авария со смертельным исходом: погиб еще один мотоциклист в центре Риги

Важно 21:23

Важно 0 комментариев

В четверг, 3 октября, на перекрестке улиц Пулквежа Бриежа и Медниеку в Риге столкнулись мотоцикл и каршеринговый автомобиль. Как сообщают очевидцы, водитель мотоцикла погиб на месте.

В четверг, 3 октября, на перекрестке улиц Пулквежа Бриежа и Медниеку в Риге столкнулись мотоцикл и каршеринговый автомобиль. Как сообщают очевидцы, водитель мотоцикла погиб на месте.

Читать

Просто море людей: по Старой Риге прошла огромная толпа турецких болельщиков. ВИДЕО, ФОТО

Важно 21:19

Важно 0 комментариев

В среду в 19:45 на стадионе «Даугава» чемпионы Латвии по футболу RFS проводят матч второго раунда Лиги Европы УЕФА против стамбульского «Галатасарая».

В среду в 19:45 на стадионе «Даугава» чемпионы Латвии по футболу RFS проводят матч второго раунда Лиги Европы УЕФА против стамбульского «Галатасарая».

Читать

Волки разорвали десятки овец за ночь: от охотников пользы мало, компенсации от государства не дождешься

ЧП и криминал 21:12

ЧП и криминал 0 комментариев

Андрей из Кошкеле, что в Валмиерском крае, занимается овцеводством около десяти лет. В начале прошлой недели на его ферме произошло страшное: ночью загон посетила стая волков. В конце сентября на ферме Андреи волки разорвали 20 овец и ягнят, сообщает Bez Tabu.

Андрей из Кошкеле, что в Валмиерском крае, занимается овцеводством около десяти лет. В начале прошлой недели на его ферме произошло страшное: ночью загон посетила стая волков. В конце сентября на ферме Андреи волки разорвали 20 овец и ягнят, сообщает Bez Tabu.

Читать

«Так случилось и с этой стаей птиц»: экс-министр обороны назвал причину залета российского дрона

Латышские СМИ 21:09

Латышские СМИ 0 комментариев

«Мне кажется, что минобороны и Национальные вооруженные силы берут на себя слишком большую вину за то, что пилотируемый из России дрон незаметно залетел в Латвию», - заявил в эфире TV24 первый министр обороны восстановленной Латвии Талавс Юндзис, отметив, что этот черт не так темен, как его малюют.

«Мне кажется, что минобороны и Национальные вооруженные силы берут на себя слишком большую вину за то, что пилотируемый из России дрон незаметно залетел в Латвию», - заявил в эфире TV24 первый министр обороны восстановленной Латвии Талавс Юндзис, отметив, что этот черт не так темен, как его малюют.

Читать

Теперь они могут забрать их из больницы: Сиротский суд восстановил в правах родителей переболевших дифтерией детей

Важно 20:54

Важно 0 комментариев

Сиротский суд Мадоны и Вараклян восстановил в правах родителей, которые увезли из больницы детей, больных дифтерией, сообщает LETA.

Сиротский суд Мадоны и Вараклян восстановил в правах родителей, которые увезли из больницы детей, больных дифтерией, сообщает LETA.

Читать

Встретились два мусорника: молодёжь на BMW влетела в контейнер и бросилась врассыпную

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Утром обитатели дома по улице Стурес, 2, в рижском микрорайоне Ильгюциемс, обнаружили разбитую машину BMW у контейнера для вывоза крупногабаритного мусора. А сам контейнер имел следы столкновения.

Утром обитатели дома по улице Стурес, 2, в рижском микрорайоне Ильгюциемс, обнаружили разбитую машину BMW у контейнера для вывоза крупногабаритного мусора. А сам контейнер имел следы столкновения.

Читать