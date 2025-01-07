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Суд постановил восстановить в должности Яниса Вайводса, но Рижское самоуправление поступило иначе: почему?

© LETA 7 января, 2025 16:22

Новости Латвии 0 комментариев

После постановления суда Рижское самоуправление отправило ранее отстраненного от должности директора департамента внешнего пространства и мобильности Яниса Вайводса в неоплачиваемый простой.

Как сообщил исполнительный директор столицы Янис Ланге, издано распоряжение об отправке Вайводса в простой без зарплаты. Такое решение принято в связи с тем, что Вайводс отказался подписать трудовой договор.

Как сообщалось, Латгальский районный суд постановил, что Рижская дума должна восстановить в должности Вайводса, который обвиняется в предложении взятки.

Суд удовлетворил встречный иск Вайводса к Рижской думе в связи с его отстранением от должности, отменив распоряжение думы. Также суд удовлетворил его встречный иск о взыскании средней заработной платы за вынужденный прогул в размере 26 451 евро.

Как ранее заявил Ланге, самоуправление планирует выполнить постановление суда и восстановить Вайводса в должности. По мнению суда, пока Вайводс не осужден за коррупцию, он невиновен, однако доверие работодателя он не восстановил. Тем не менее самоуправление планировало найти возможность использовать его профессиональный опыт, максимально оградив от финансовых ресурсов.

В то же время самоуправление планирует обжаловать решение суда.

Как сообщалось, в июле прошлого года прокуратура предъявила обвинение Вайводсу и предпринимателю Павлу Томилину в предложении взятки в размере 50 тыс. евро должностному лицу Минсообщения.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией в ходе расследования уголовного дела получило доказательства того, что Вайводс предложил сотруднику Минсообщения крупную взятку в обмен на благоприятное решение в интересах лица, предложившего взятку.

Представляемая предпринимателем компания, специализирующаяся на сделках с недвижимостью, приобрела два из 22 земельных участков на территории аэропорта "Рига", которые на тот момент не могли быть зарегистрированы в земельной книге, поскольку Министерство сообщения не отказалось от намерения приобрести эту землю в государственную собственность.

В ходе расследования было установлено, что по инициативе предпринимателя Вайводс предложил взятку в размере 50 тыс. евро чиновнику Минсообщения, чтобы министерство отказалось от права преимущественной покупки земельных участков в районе аэропорта.

Латвийское телевидение ранее сообщило, что взятку Вайводс предлагал Янису Мейрансу, советнику министра сообщения Каспарса Бришкенса.

В марте прошлого года мэр Риги Вилнис Кирсис заявил на пресс-конференции, что передача нескольких земельных участков вблизи Рижского аэропорта на приватизацию в 2012 году не была законной, так как на момент принятия решения депутаты располагали неполной информацией.

Рижская дума постановила признать недействительным принятое 21 сентября 2022 года решение о завершении приватизации 22 земельных участков вблизи аэропорта, восстановив на них права собственности.

Незастроенные земельные участки в районе аэропорта, принадлежащие Рижскому самоуправлению, были проданы на аукционе 14 апреля 2022 года, и их за 5,7 млн евро приобрела компания "Cella investment 3", связанная с застройщиком "Sirin Development". Обе компании входят в литовскую холдинговую компанию "ME Holding NT". Литовский застройщик намерен подать в суд на Рижскую думу, чтобы компенсировать убытки из-за отмены аукциона, заявил ранее член правления "Sirin Development" Лауринас Кузавас.

Передача "Ничего личного" на телеканале TV3 ранее сообщила, что Томилин фигурирует в деле как партнер литовских инвесторов. Его фирма ООО "Ošānis" вначале тоже планировала участвовать в аукционе на участки в аэропорту. По словам Кузаваса, у застройщика была предварительная договоренность о продаже двух земельных участков фирме Томилина в случае успешных итогов аукциона. "Ošānis" также заплатило литовской компании аванс.

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