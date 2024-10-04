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Суд ЕС принял решение, которое может изменить образ европейского футбола.

Euronews 4 октября, 2024 18:38

Спорт 0 комментариев

Верховный суд ЕС вынес решение по делу бывшего футболиста сборной Франции Лассана Диарра. В 2015-м бельгийский "Шарлеруа" не подписал с ним контракт из-за штрафа, который игрок должен был выплатить "Локомотиву".

Правила ФИФА о международных трансферах нарушают законодательство ЕС. К такому выводу пришел Суд Европейского союза, который в пятницу вынес вердикт по десятилетней тяжбе бывшего игрока сборной Франции.

В 2013 году футболист Лассана Диарра подписал четырехлетний контракт с московским "Локомотивом", но через год, в начале следующего сезона, не явился на тренировочный сбор из-за конфликта по поводу гонорара. "Локомотив" расторг контракт в одностороннем порядке и обратился в ФИФА за компенсацией. В федерации решили, что увольнение было справедливым и обязали Диарра выплатить 10,5 млн евро штрафа.

Тем временем футболистом заинтересовался бельгийский "Шарлеруа". При этом клуб попросил у ФИФА гарантий того, что штраф "Локомотиву" не придется выплачивать ему. ФИФА гарантий не дала, так как, по ее правилам, разрешение на переход должен дать бывший клуб игрока, а без полученных денег он это делать не собирался.

В итоге сделка сорвалась, а Диарра подал иск в Европейский суд. Теперь он постановил: трансферные правила ФИФА нарушают принципы свободы передвижения и конкуреренции на внутреннем рынке.

Решение может изменить образ европейского футбола.

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Переплачиваем? Правда ли, что западный газ дает меньше тепла — его ведь разводят из сжиженного

Новости Латвии 20:57

Новости Латвии 0 комментариев

"Американский газ, который сжижают, долго везут на танкерах, а потом регазифицируют, не дает того тепла, как давал российский, который поступал напрямую по трубе. Поэтому нам приходится переплачивать за ту же температуру в квартире или мерзнуть" - этот слух возник после того, как с началом полномасштабной войны в Украине Латвия отказалась от российского газа. Особенно популярно мнение о "низкой теплотворности" - в Латгалии. Портал Delfi попросил представителя компании Gaso Яну Рубинчик разъяснить, есть ли почва для такого мнения и не переплачивают ли жители Латвии.

"Американский газ, который сжижают, долго везут на танкерах, а потом регазифицируют, не дает того тепла, как давал российский, который поступал напрямую по трубе. Поэтому нам приходится переплачивать за ту же температуру в квартире или мерзнуть" - этот слух возник после того, как с началом полномасштабной войны в Украине Латвия отказалась от российского газа. Особенно популярно мнение о "низкой теплотворности" - в Латгалии. Портал Delfi попросил представителя компании Gaso Яну Рубинчик разъяснить, есть ли почва для такого мнения и не переплачивают ли жители Латвии.

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Почем долгожданные грибы на рижском рынке?

Важно 20:37

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Из народной мудрости следует, что до дня Микелиса (29 сентября) крестьянам нужно собрать весь урожай и отвезти на рынок. Портал Jauns.lv посетил первый ночной рынок фермеров на Видземском (Матиса) рынке после дня Микелиса, пообщался с фермерами и посмотрел, что и по какой цене они предлагают горожанам.

Из народной мудрости следует, что до дня Микелиса (29 сентября) крестьянам нужно собрать весь урожай и отвезти на рынок. Портал Jauns.lv посетил первый ночной рынок фермеров на Видземском (Матиса) рынке после дня Микелиса, пообщался с фермерами и посмотрел, что и по какой цене они предлагают горожанам.

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В Латвии зафиксирован первый случай заболевания лихорадкой Западного Нила

Новости Латвии 20:36

Новости Латвии 0 комментариев

Первый случай заболевания лихорадкой Западного Нила в Латвии обнаружен у мертвой птицы в лаборатории Научного института безопасности продуктов питания, здоровья животных и окружающей среды Bior, сообщили агентству LETA представители Bior.

Первый случай заболевания лихорадкой Западного Нила в Латвии обнаружен у мертвой птицы в лаборатории Научного института безопасности продуктов питания, здоровья животных и окружающей среды Bior, сообщили агентству LETA представители Bior.

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Приезжие курьеры, официанты, таксисты должны будут обслуживать клиентов на литовском языке

Важно 20:17

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Эту публикацию литовского общественного портала LRT разместила у себя в Фейсбук Лиана Ланга с комментарием: жди, русский, скоро также будет и в Латвии!

Эту публикацию литовского общественного портала LRT разместила у себя в Фейсбук Лиана Ланга с комментарием: жди, русский, скоро также будет и в Латвии!

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За восемь месяцев промышленное производство в Латвии сократилось на 1,5%

Бизнес 20:17

Бизнес 0 комментариев

Объем промышленного производства в Латвии за восемь месяцев этого года по календарно скорректированным данным в сравнительных ценах сократился на 1,5% по сравнению с соответствующим периодом 2023 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Объем промышленного производства в Латвии за восемь месяцев этого года по календарно скорректированным данным в сравнительных ценах сократился на 1,5% по сравнению с соответствующим периодом 2023 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

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Доколе будут подавать в суд на патриотов Латвии! Соратники Лианы Ланги ополчились на Гомберга

Важно 20:00

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"Теперь о накипи вокруг Liana Langa . Как говорят англичане, shit hit the fan. Дерьмо попало вентилятор. Ей на помощь кинулись друзья. Вот пост из твиттера за авторством неизвестных мне MKpolitika, который перепостил Maris Ceplis. Текст выдающийся, привожу целиком". - Пишет бизнесмен Евгений Гомберг у себя в Фейсбук.  Press. lv уже сообщал, что он подал несколько исков против прозвучавших против него в общественном пространстве оскорблений и домыслов. 

"Теперь о накипи вокруг Liana Langa . Как говорят англичане, shit hit the fan. Дерьмо попало вентилятор. Ей на помощь кинулись друзья. Вот пост из твиттера за авторством неизвестных мне MKpolitika, который перепостил Maris Ceplis. Текст выдающийся, привожу целиком". - Пишет бизнесмен Евгений Гомберг у себя в Фейсбук.  Press. lv уже сообщал, что он подал несколько исков против прозвучавших против него в общественном пространстве оскорблений и домыслов. 

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На Солнце произошла сверхмощная вспышка: снова ждем северное сияние

Важно 19:59

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Вчера, 3 октября, на Солнце произошла сверхмощная вспышка – самая большая за последние семь лет, с 2017 года, пишут grani.lv.

Вчера, 3 октября, на Солнце произошла сверхмощная вспышка – самая большая за последние семь лет, с 2017 года, пишут grani.lv.

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