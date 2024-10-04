Суд ЕС принял решение, которое может изменить образ европейского футбола.

Правила ФИФА о международных трансферах нарушают законодательство ЕС. К такому выводу пришел Суд Европейского союза, который в пятницу вынес вердикт по десятилетней тяжбе бывшего игрока сборной Франции.

В 2013 году футболист Лассана Диарра подписал четырехлетний контракт с московским "Локомотивом", но через год, в начале следующего сезона, не явился на тренировочный сбор из-за конфликта по поводу гонорара. "Локомотив" расторг контракт в одностороннем порядке и обратился в ФИФА за компенсацией. В федерации решили, что увольнение было справедливым и обязали Диарра выплатить 10,5 млн евро штрафа.

Тем временем футболистом заинтересовался бельгийский "Шарлеруа". При этом клуб попросил у ФИФА гарантий того, что штраф "Локомотиву" не придется выплачивать ему. ФИФА гарантий не дала, так как, по ее правилам, разрешение на переход должен дать бывший клуб игрока, а без полученных денег он это делать не собирался.

В итоге сделка сорвалась, а Диарра подал иск в Европейский суд. Теперь он постановил: трансферные правила ФИФА нарушают принципы свободы передвижения и конкуреренции на внутреннем рынке.

Решение может изменить образ европейского футбола.