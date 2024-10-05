Столтенберг: Украину можно принять в НАТО и до конца войны

Возможное вступление Украины в НАТО во время развязанной РФ войны не обязательно сделает Североатлантический альянс ее непосредственным участником, так как гарантии безопасности в этом случае могут не распространяться на оккупированные РФ территории. Об этом в интервью с журналистом британского издания Financial Times, опубликованном в пятницу, 4 октября, заявил экс-глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Экс-генсек НАТО: Германия вступила в НАТО будучи разделенной

По словам Столтенберга, противники принятия Украины в НАТО среди стран альянса аргументируют свою позицию тем, что в этом случае будет применена статья 5 Устава НАТО - она подразумевает непосредственное участие всех стран альянса в боевых действиях, развязанных против одного из его членов. Однако "есть способы решения этой проблемы... если есть линия, которая не обязательно является международно признанной границей", указал Столтенберг.

В пример экс-генсек Североатлантического альянса привел случаи из истории вступления в НАТО других стран, которые не полностью контролировали свои территории, - среди них была и ФРГ, вступившая в альянс в 1955 году. "Западная Германия считала Восточную Германию частью большей Германии. У них не было посольства в Восточном Берлине. Но НАТО, конечно, защищало только Западную Германию," - отметил Столтенберг.

"Сравнивать всегда очень опасно, потому что никакие параллели не являются на 100 процентов правильными, но США предоставили гарантии безопасности Японии. Но они не распространяются на Курилы, которые Япония считает японской территорией, контролируемой Россией, - привел другой пример экс-глава НАТО. - Когда есть воля, есть способы найти решение. Но вам нужна линия, которая определяет, где применяется статья 5, и Украина должна контролировать всю территорию до этой границы".

Союзники Киева должны создать условия для переговоров, заявил Столтенберг

По словам экс-главы НАТО, именно за Украиной остается решение о том, будет ли она вести переговоры о мире с РФ. Однако союзникам украинцев "нужно создать условия, которые позволят им усесться с русскими и получить что-то приемлемое... что-то, с чем они выживут как независимое государство", поделился мнением Столтенберг.

На вопрос журналиста о том, что бы это могло быть, экс-глава НАТО привел в пример Финляндию, оборонявшуюся от СССР в начале Второй мировой войны. "Финляндия храбро вела войну против Советского Союза в 1939-м году. Они вызвали у Красной Армии гораздо большие издержки, чем те ожидали", - пояснил Столтенберг. Противостояние закончилось тем, что Финляндия отдала СССР "10 процентов территории", но получила "безопасную границу", отметил он.

При этом Столтенберг выразил сожаление с недостаточной поддержкой Украины со стороны НАТО в прошлом. "Я думаю, мы все должны признать, что мы должны были предоставить им больше оружия до вторжения. И после начала вторжения мы должны были предоставить им более современное оружие быстрее," - заявил он.

В НАТО обеспокоены "отставанием" альянса от РФ в объеме оружия

В беседе с журналистом FT Столтенберг упомянул и дискуссии о недостаточном выделении средств на оборону среди стран альянса. Правило, которое предполагает, что страны НАТО должны выделять не менее 2 процентов ВВП на оборонные расходы, ранее соблюдали далеко не все члены альянса. Невыполнение этих мер критиковал во время своего правления экс-президент США Дональд Трамп - а одним из его предвыборных обещаний в текущей президентской кампании стал пересмотр правил участия США в альянсе.

По словам Столтенберга, в 2018 году, когда Трамп высказался с угрозами в связи с невыполнением директивы НАТО о расходах на оборону, ей стали следовать четыре члена альянса. Ожидается, что по итогам 2024 года это сделают уже 23 из 32 стран НАТО. "Плохие новости в том, что этого недостаточно," - отмечает Столтенберг.

По его словам, Европа на данный момент отстает от России в вопросах количества оружия и войск, находящихся в состоянии боевой готовности. "Могу с уверенностью сказать, что если союзники собираются реализовать обещанные ими возможности... это будет стоить гораздо больше, чем 2 процента, будь то 2,5 или 3," - констатировал экс-глава НАТО.

На вопрос журналиста о том, знают ли о таком положении дел в Москве, Столтенберг ответил утвердительно.