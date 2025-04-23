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«Стоит упомянуть продукт в разговоре, чтобы увидеть его рекламу в своем телефоне…» Приватности — ноль!

Редакция PRESS 23 апреля, 2025 14:15

Латышские СМИ 0 комментариев

У вас когда-нибудь возникало ощущение, что ваш телефон прослушивают? А навязчивая реклама сбивает с толку - достаточно упомянуть какой-нибудь продукт вслух в разговоре, чтобы увидеть его рекламу на своем телефоне. LA получил письмо от xитателя.

Она пишет: «Сегодня я записалась на имплантацию зубов. После этого я позвонила и рассказала мужу. Я ничего не искала в интернете, но сейчас, когда я захожу в сеть, я вижу рекламу зубных имплантатов. Как такое возможно? Неужели кто-то подслушивает мои разговоры? Я знаю, что в других случаях, когда я набираю что-то в Google, я тоже вижу рекламу на эту тему. Как же тогда быть с нашей конфиденциальностью?»

Мы связались с представителем CERT.LV, группы реагирования на инциденты безопасности информационных технологий, чтобы получить комментарий по поводу ситуации, описанной читателем.
По словам эксперта: «Одно из объяснений может быть связано с привычками использования интернета в семье, например, члены семьи подключаются к одной сети Wi-Fi дома, а не используют каждый свои мобильные данные. В этом случае, если один из членов семьи заинтересовался и ищет информацию о товаре или услуге, другие члены семьи с большей вероятностью увидят рекламу, связанную с ней, поскольку социальные сети технически могут идентифицировать устройства, подключенные к одной и той же сети».

Эксперт говорит: «В данном конкретном случае, если муж, подключившись к домашней сети Wi-Fi, потенциально искал дополнительную информацию о зубных имплантатах своей жены, то жена также могла увидеть соответствующую рекламу, будучи подключенной к этой сети».

Важно также учитывать, что алгоритмы рекламы в социальных сетях зависят не только от контента, который мы ищем, но и от других действий - от того, какие посты мы «сохраняем» или насколько тесно или часто человек общается с единомышленниками в социальных сетях. Например, если наши друзья очень интересуются садоводством, и мы часто общаемся с ними в социальных сетях, мы можем начать видеть рекламу о садоводстве».

Однако не стоит забывать и об «иллюзии частоты», или феномене Бадера-Майнхофа, когда люди чувствуют, что актуальная для них информация начинает появляться вновь в течение короткого периода времени.

«Если я купил красную машину, то вдруг начинаю видеть красные машины повсюду, хотя на самом деле количество красных машин не увеличивается». Возможно, что когда речь заходит о зубных имплантатах, читатель вдруг начинает видеть больше рекламы об имплантатах, хотя такая реклама была и раньше», - говорит представитель CERT.LV.

Отвечая на вопрос, стоит ли людям беспокоиться о том, что их устройства могут прослушивать, эксперт говорит, что все возможно.

«Конечно, все возможно, но, как правило, если человек не является политически важной персоной или не работает на руководящей должности в крупной компании, то такое злонамеренное и целенаправленное прослушивание не должно вызывать беспокойства. Поскольку прослушивание телефонов, которое мы обычно видим в кино, в реальности требует от злоумышленников достаточно усилий и ресурсов, маловероятно, что такое прослушивание будет иметь массовый характер.

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