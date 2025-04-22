Жильцы многоквартирных домов активно обсуждают заявление министра экономики Виктора ВАЛАЙНИСА об отмене обязательной верификации счетчиков воды. Министр считает, что эта процедура излишняя и создает дополнительные расходы жителям.

Эта идея понравилась людям. Во-первых, не надо держать на контроле определенную дату и каждые 4-6 лет освобождать время, чтобы впустить мастера в квартиру. И, конечно, это какая-никакая экономия: 16-20 евро за проверку двух счетчиков и 32-40 - за четыре, как бывает в квартирах с двумя санузлами и в некоторых типах домов, построенных в 1960-1970-е годы. Тем более что мастера ставят бэушные счетчики на место новеньких, которые установили, например, недавно въехавшие владельцы квартиры.

Но обсуждаемая норма - всего лишь новый порядок учета воды, который может вступить в силу только после установки квартирных счетчиков с дистанционным управлением...

Реформа счётчиков

Живем во время реформ – в экономике, политике, коммунальном хозяйстве, образовании. Человек не успевает следить за событиями, чтобы им соответствовать. Вот и Министерство экономики подготовило очередную реформу, которая предусматривает, что старые счетчики больше не нужно будет верифицировать каждые 4-6 лет, а вместо них надо будет установить новые, которые следует менять раз в 10 лет или реже.

Исследование, проведенное Центром защиты прав потребителей (PTAC), показало, что проверка счетчиков воды в Латвии проводится слабо. Выяснилось, что бОльшая часть приборов была произведена еще в 1990-е годы. Также установлено, что верификацию проходят 2/3 недействительных счетчиков.

Вместе с тем и отраслевые компании, и управляющие домами считают, что полная отмена верификации счетчиков поспешна, так как проверка - единственная возможность для управляющих выяснить правдивость показаний жильцов о потреблении воды. Можно и другими методами добиться того, чтобы старые механические счетчики чаще меняли на новые...

Удобно, но надо подумать

В ответ на многолетние жалобы жителей на то, что каждый месяц приходится платить за разницу между показаниями домового счетчика и суммой квартирных приборов, Минэкономики предложило, а правительство одобрило решение об обязательной замене квартирных счетчиков горячей воды на современные приборы с дистанционным считыванием (поправки к правилам КМ № 730 «О минимальных требованиях обеспечения энергоэффективности в эксплуатируемых зданиях»).

С одной стороны, дистанционное считывание неплохо, - считают жители. Не надо помнить день подачи показаний счетчиков, а старикам не придется волноваться, каким образом передать данные, так как бумажки уже никто не принимает. Плюс это удар по жуликам, которые занижают ежемесячные показания - и в результате получается разница воды, за которую каждый месяц приходится платить всему дому сверх потребленной квартирой воды. И на такие счетчики умельцы магнитик не поставят...

Только плюсы. Почему же тогда новые счетчики ставятся не массово, а только в отдельных домах, где, по всей видимости, проживают особо сознательные и предусмотрительные владельцы квартир? Жители примерно 10% домов, которые переняты с баланса самоуправления, проголосовали за установку дистанционных счетчиков.

Но дело, оказывается, не только в сознательности, но скорее в финансах. Стоимость таких электронных водомеров - от 70 до 100 евро, а ведь еще ежемесячная плата за обслуживание, общий Интернет...

Кто платить будет?

У владельцев квартир сразу возникают вопросы. Кто будет оплачивать установку прогрессивных счетчиков: поставщик воды, домоуправление или, как всегда, жильцы? В Литве, например, замена водомеров проводится за счет предприятий водоснабжения и с жителей за установку плату не берут! Приборы остаются в собственности предприятия.

А до какого времени надо установить новые приборы? Этот вопрос тоже из актуальных. Ведь подразумевается переход на новую систему учета воды всем домом, а значит, надо принять общее решение домового сообщества. Но людей собрать и опросить – это, как всегда, маловыполнимая миссия.

И если большинство будет против? Что, тогда будут штрафовать или воду отключат?

Мы искали ответы на вопросы у специалистов и в нормативных документах и вот что выяснили.

До 12 октября 2025 года владельцы квартир могут устанавливать любые счетчики, в том числе без системы электронного считывания. Но к 1 января 2027-го во всех квартирах Латвии должны работать водомеры с дистанционным считыванием.

Причем это процедура не простая, как, например, повесить полочку на стену. Правила Кабинета министров указывают, что предварительно управляющий обязан сделать расчет экономической целесообразности замены водомеров. Значит, рассчитать, окупятся ли новые дорогостоящие водомеры за счет предполагаемой экономии воды и теплоэнергии. Это специальная методика, и ее должно предложить Министерство экономики.

Если расчет покажет, что установка счетчиков дистанционного считывания показаний окупает себя, приборы надо будет приобрести и установить. Практика показывает, что новые приборы действительно снижают потери воды в доме, ведь ими жильцы не могут манипулировать: домоуправление получает показания автоматически.

Этот факт может привести и к снижению стоимости нагрева горячей воды на 2-3 евро, так как воду не воруют, и домоуправление при расчете платы за нагрев воды по квартирам делит потраченное на ее нагрев тепло реальные кубометры воды, а не порой заниженные, указанные жителями.

Многие люди зимой, получая большие счета за отопление, сознательно уменьшают показания счетчиков воды, а потом эти «забытые» кубометры оплачивают летом. С виду это невинный обман, но в действительности из-за таких хитрецов честные люди получают зимой повышенные счета за горячую воду...

С вопросами - к управляющему

Если все предварительные расчеты показывают, что новые счетчики окупят себя, то управляющий должен оповестить о своих выводах сообщество собственников квартир и предложить жителям проголосовать за установку электронных счетчиков. Также предложить владельцам квартир выбрать счетчики единого образца в доме и фирму, которой можно доверить эту работу и способ финансирования.

После голосования управляющему нужно поставить эту работу в план и помочь жителям сделать необходимые накопления в общедомовом фонде. Потому что за покупку, установку и ежемесячное считывание показаний платить будут собственники квартир и арендаторы, в зависимости от статуса дома. Из домовых накоплений или из своего кошелька...

Жители могут и отказаться от новшества. В первом случае – потому, что в доме низкие потери воды и невысокая плата за подогрев воды, то есть нет разницы между показаниями общего счетчика и суммой квартирных.

Во втором случае – если не захотят. Например, потому, что сочтут: дорого, хлопотно. Или не поверят в целесообразность. В таком случае вся ответственность лежит на общности дома, и пусть потом не жалуются на то, что надо платить за разницу воды...

В правилах Кабмина говорится о счетчиках дистанционного считывания горячей воды, а что с водомерами холодной воды?

На практике жители всем домом ставят новые счетчики и на горячую, и на холодную воду. Чего уж мелочиться? Менять один только счетчик горячей воды - невыгодно. Все равно придется подавать отдельно показания холодной воды, и ее могут красть соседи. Тем более что комплект из двух электронных счетчиков стоит порядка 140–150 евро, а один счетчик горячей воды - в среднем 100 евро...

Жители и некоторые хозяйственники опасаются очередной коррупции, ведь закупка счетчиков может быть поручена «нужной» компании. Вот ООО Rīgas namu pārvaldnieks объявило тендер на закупку 75 тысяч счетчиков воды на предполагаемую сумму контракта в 6 млн. евро – за каждый счетчик по 80 евро. Кто его выиграет?

Ведь производителей «умных счетчиков» сейчас довольно много – с десяток, и управляющие по поручению жильцов могут найти выгодные варианты...

Оксана ПЕТРЕНКО