Стать денежным мулом может каждый — но лучше этого не делать; какими могут быть последствия?

Чаще всего ими становятся молодые люди, в основном мужчины, не имеющие постоянных доходов и желающие получить быстрый заработок. Иногда это жертвы мошенников, которые принимают от них предложение заработать.

Денежных мулов можно разделить на две группы. Первая - это те, кто позволяет пользоваться своими банковскими счетами, чтобы через них перечислялись средства неизвестного происхождения, иногда эти средства мул должен снять после зачисления на счет.

Вторая группа - сообщники телефонных мошенников, которым деньги передают из рук в руки. Или же они снимают средства с чужих карт и передают дальше.

Предположительно, поначалу в преступную деятельность денежных мулов заманивают хитростью - их убеждают, что тут нет ничего противозаконного. Например, в ситуациях, когда у жертв нужно забирать деньги и передавать дальше или снимать средства с чужих карт, мошенники выдают себя за представителей финансовых учреждений и предлагают работу. Конечно, никто никаких трудовых договоров при этом не заключает.

В основном потенциальных мулов находят в соцсетях, в частности, в "Фейсбуке", а связь обычно ведется с использованием мессенджера "Телеграм".

Те, кто ранее не был замешан в преступлениях, скорее всего, изначально не осознают, чем они рискуют. Однако со временем, когда манипуляции с деньгами повторяются, становится ясно - тут что-то нечисто.

Большинство денежных мулов привлекаются к уголовной ответственности за соучастие в мошенничестве или за отмывание денег. Это очень серьезно - человек рискует надолго испортить себе биографию.

При этом заработок таких мулов очень мал - до 5% от суммы перечисления, а если иметь дело с наличными, то плата составляет примерно 100 евро. Из-за таких не особенно крупных сумм можно нажить большие неприятности.

Избежать уголовной ответственности можно, если подтвердится, что человек был обманут и совершил соответствующие действия всего один раз. Явка с повинной будет считаться смягчающим обстоятельством.

Представитель Ассоциации финансовой отрасли на заседании подкомиссии юридической комиссии Сейма по уголовному праву и политике в области наказаний в феврале 2025 года заявил, что в прошлом году появилась новая тенденция - в "бизнес" мулов молодежь стала приходить целыми классами и вузовскими курсами.

Молодежь в этом плане является группой особого риска: она не понимает последствий таких действий, а также чаще пользуется соцсетями - это повышает вероятность того, что она вступит в контакт с преступной группой.

Штейнбрикс заявляет, что полиция ловит денежных мулов довольно часто. Какова ее тактика, разумеется, не разглашается, но у полиции есть методы для борьбы с ними.

Сложнее обстоит дело с телефонными мошенниками, которые в основном базируются в третьих странах. В частности, очень много их в Украине. "Они использовали профессиональных денежных мулов, граждан Украины, России и Белоруссии, которые ехали в Латвию, чтобы забрать деньги и передать дальше на точки по их отмыванию. Когда мы их поймали, мошенники стали вербовать местных для совершения действий в пользу фиктивного финансового учреждения, но фактически эти люди стали денежными мулами", - рассказывает Штейнбрикс.

По его словам, тенденции на будущее трудно прогнозировать, а прекратить полностью телефонное мошенничество, которым руководят из-за границы, сложно: "Если мы в сотрудничестве с Украиной выявляем один колл-центр мошенников, уже через неделю открывается другой".

Как не стать денежным мулом? Необходимо критически оценивать предложения легкого заработка. Ни в коем случае не передавать третьим лицам свои личные данные и не предоставлять возможность распоряжаться своим платежным средством или счетом в банке.

Если знакомые, одноклассники предлагают заработать тем или иным описанным выше способом, следует иметь в виду, что велика вероятность участия в преступной деятельности. Рекомендуется не принимать такие предложения работы, если работодатель не поддается идентификации и не заключает трудовой договор. По информации Госполиции, работодатели не ищут персонал, используя "Телеграм". Зато эту платформу часто используют представители преступного мира для вербовки исполнителей.