Спустя полгода после вторжения в Курскую область ВСУ предприняли новое наступление

«ВСУ снова пошли в „мясной штурм" Курской области. На данный момент активные боевые действия идут в окрестностях сел Махновка, Черкасская Конопелька, Уланок и близлежащей деревни Фанасеевка в 7 километрах от Суджи. В контрнаступлении враг задействовал большое количество техники: ББМ, танки, тралы и свыше ста человек личного состава, — сообщают российские СМИ. - Обстановка тяжелая».

Неперспективное направление

Ровно полгода назад украинские войска вторглись в Курскую область. Тогда им удалось захватить более 1000 кв. км российской территории.

Несмотря на то, что российским войскам за полгода удалось отбить большую часть потерянного, под контролем ВСУ до сих пор остаются около 500 кв. км Курской области, включая райцентр Суджу.

Нынешняя активизация боевых действий произошла к юго-востоку от этого города. Этот участок фронта не выглядит для ВСУ перспективным — там труднопроходимая и малозаселённая местность, а главные города Курской области находятся на других направлениях, к северу от Суджи.

Вероятно, цель этой украинской операции — оттеснить на восток российские части, продвинувшиеся ближе других к райцентру, и снять угрозу его штурма. В случае потери контроля ВСУ над Суджей удержание остальной территории Курской области теряет смысл.

А в случае успеха украинского контрнаступления угроза нависает уже над российской группировкой, пробивающейся к Судже с юго-востока в районе села Плехово. Она может оказаться зажата как с севера, так и с юга, со стороны украинской границы. Там бездорожье и трудно отходить.

Но на данный момент операция ВСУ выглядит как локальная. Российские военные эксперты, как и ранее, не исключают, что это отвлекающий удар.

«Продолжают разгром»

Обе стороны заявляют об огромных потерях противника за полгода боёв.

В сводке Минобороны России по состоянию на 5 февраля говорится, что за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 57655 военнослужащих, сотни танков, БМП, БТР и артиллерийских орудий, тысячи бронированных и обычных автомобилей.

«Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области», — рапортуют российские военные.

Украинский Генштаб заявляет, что «с начала Курской операции общие потери врага — около 40 тысяч человек, из них более 16 тысяч — убиты», 909 российских военных взяты в плен.

«Также Россия была вынуждена просить помощи у Северной Кореи, которая направила на Курщину 12 тысяч своих военнослужащих. Общие потери контингента КНДР составили около 4 тысяч человек», — утверждает украинский Генштаб.

«Шесть месяцев горя»

По состоянию на февраль 2025 года Курская операция остается одним из приоритетов украинской армии, заявляет главком ВСУ Александр Сырский. В числе её задач он называет отвлечение российских сил от других направлений и подъём морального духа украинских войск и нации.

С первым утверждением трудно спорить — Россия действительно была вынуждена перебросить в Курскую область многотысячную группировку и несёт тяжёлые потери в боях на относительно небольшом, но репутационно для неё важном участке территории.

Но и украинских войск на этом участке фронта много, и они тоже несут потери — в то время как ВСУ не удаётся стабилизировать фронт в Донбассе, а держащие там оборону украинские военные часто жалуются на нехватку подкреплений.

Комментаторы из разных лагерей всё чаще оценивают ситуацию в Курской области как безрадостную. Западные и украинские не видят перспектив развития успеха сентябрьского наступления ВСУ; российские в последнее время всё чаще выражают уныние и разочарование ходом событий.

«Шесть месяцев с момента, когда ложь на фронте и защита этой лжи в тылу, а также безответственность генералов привела к гибели огромного количества мирных жителей, а враг смог впервые со времен ВОВ захватить на такой длительный период времени такой большой участок земли и тысячи мирных жителей, — пишет блогер, бывший советник губернатора Курской области Роман Алехин. — Шесть месяцев горя, шесть месяцев чувства, что тебя предали, шесть месяцев чувства ненужности десятков и даже сотен тысяч граждан России и шесть месяцев поиска справедливости. Хотя, справедливости ради, было пару-тройку месяцев, когда людям казалось, что все им помогают и их не бросят до момента возвращения на свою землю, в свои дома».