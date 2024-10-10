Спа-центр в Резекне всё же построили: а что с ним сейчас?

У спа-комплекса есть даже внешний бассейн, в котором имеется вода. Но воспользоваться комплексом не представляется возможным, потому что, как сообщили в комплексе, плавательный сезон уже закрыт - он длился с марта до конца сентября.

При этом внутри нового помещения людей нет. Работы там были завершены весной этого - установлены джакузи и сауны, мозаичные полы. Но на всё это богатство так и не найдено ни инвестора, ни арендатора.

Комментируя финансовый кризис муниципалитета, экс-мэр Барташевич не связывал его с новым спа-центром. Временная же администрация придерживается противоположного мнения, подчеркивая, что этот объект и является одной из главных причин, по которой у самоуправления возникли трудности с бюджетом.

Поэтому временная администрация работает над планами B, C и D, чтобы здание не превратилось в руины. Но результатов пока нет. Новенький комплекс покрывается пылью.