Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 10. Октября Завтра: Arvis, Arvids, Druvis

Спа-центр в Резекне всё же построили: а что с ним сейчас?

Редакция PRESS 10 октября, 2024 14:42

Важно 0 комментариев

TV3

С благословения ныне освобожденного от должности мэра Александра Барташевича в Резекне был построен спа-комплекс, стоимостью в 10 миллионов евро. Сейчас этот объект стоит без клиентов и при этом требует в месяц около 3000 евро на свое содержание, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

У спа-комплекса есть даже внешний бассейн, в котором имеется вода. Но воспользоваться комплексом не представляется возможным, потому что, как сообщили в комплексе, плавательный сезон уже закрыт - он длился с марта до конца сентября.

При этом внутри нового помещения людей нет. Работы там были завершены весной этого - установлены джакузи и сауны, мозаичные полы. Но на всё это богатство так и не найдено ни инвестора, ни арендатора.

Комментируя финансовый кризис муниципалитета, экс-мэр Барташевич не связывал его с новым спа-центром. Временная же администрация придерживается противоположного мнения, подчеркивая, что этот объект и является одной из главных причин, по которой у самоуправления возникли трудности с бюджетом.

Поэтому временная администрация работает над планами B, C и D, чтобы здание не превратилось в руины. Но результатов пока нет. Новенький комплекс покрывается пылью.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Движется на грузовиках. Это реальность!» Пуце придумал способ, как сдвинуть экономику с мертвой точки

Важно 15:51

Важно 0 комментариев

"Нужно понимать, что есть вещи, которые мы можем довольно легко решить используя людей со средними навыками", - заявил бывший министр VARAM Юрис Пуце в программе TV24 “Preses klubs”. В качестве примера он указал на нехватку грузовых автомобилей в Латвии.

"Нужно понимать, что есть вещи, которые мы можем довольно легко решить используя людей со средними навыками", - заявил бывший министр VARAM Юрис Пуце в программе TV24 “Preses klubs”. В качестве примера он указал на нехватку грузовых автомобилей в Латвии.

Читать
Загрузка

Мы не лезем в карман каждого: что глава СГД советует тем, кто получил от её ведомства письма

Новости Латвии 15:49

Новости Латвии 0 комментариев

«Служба государственных доходов видит много данных, но мы не лезем в карман каждого», - заявила генеральный директор Службы государственных доходов (СГД) Байба Шмите-Роке в интервью программе TV24 „Dienas personība ar Veltu Puriņu“, обсуждая вопросы сбора налогов.

«Служба государственных доходов видит много данных, но мы не лезем в карман каждого», - заявила генеральный директор Службы государственных доходов (СГД) Байба Шмите-Роке в интервью программе TV24 „Dienas personība ar Veltu Puriņu“, обсуждая вопросы сбора налогов.

Читать

«Умирайте молодыми, умирайте старыми»: рижане впечатлились призывом на табло в общественном транспорте. ФОТО

Важно 15:41

Важно 0 комментариев

На табло в общественном транспорте Rīgas satiksme появилась несколько шокирующая надпись: "Mirstiet jauni, mirstiet veci, pusmūžiņā nemirstiet! Pusmūžiņā mirušiem gauži raud pakaļā!" («Умирайте молодыми, умирайте старыми, не умирайте в среднем возрасте! Умершим в среднем возрасте придется плакать в хвосте".

На табло в общественном транспорте Rīgas satiksme появилась несколько шокирующая надпись: "Mirstiet jauni, mirstiet veci, pusmūžiņā nemirstiet! Pusmūžiņā mirušiem gauži raud pakaļā!" («Умирайте молодыми, умирайте старыми, не умирайте в среднем возрасте! Умершим в среднем возрасте придется плакать в хвосте".

Читать

Шторм «Кирк» достиг Европы и движется в сторону Балтии (ВИДЕО)

Важно 15:34

Важно 0 комментариев

Шторм достиг Европы, вызвав разрушения в Португалии и Испании. Франция в состоянии повышенной готовности.

Шторм достиг Европы, вызвав разрушения в Португалии и Испании. Франция в состоянии повышенной готовности.

Читать

Пасмурный конец рабочей недели: прогноз погоды на пятницу

Новости Латвии 15:24

Новости Латвии 0 комментариев

Конец рабочей недели будет дождливым, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Конец рабочей недели будет дождливым, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать

Без свежей рыбы из России: Латвии предлагает запретить ввоз и к себе, и во всей Европе

Важно 15:14

Важно 0 комментариев

Минземледелия отчитался о завозе в Латвию продуктов из России. Оказалось — везем, и много: только рыбы с 2022 года закуплено в РФ на 2 млрд евро. Глава МИД Байба Браже предлагает это запретить, причем на уровне всего Евросоюза.
Странная ситуация с попыткой полного запрета продуктов из РФ продолжается. Уж сколько санкций было на них наложено, сколько удлинялись списки запрещенных товаров, однако российский импорт и ныне там. Точнее — и ныне здесь, отмечает портал Grani.lv.

Минземледелия отчитался о завозе в Латвию продуктов из России. Оказалось — везем, и много: только рыбы с 2022 года закуплено в РФ на 2 млрд евро. Глава МИД Байба Браже предлагает это запретить, причем на уровне всего Евросоюза.
Странная ситуация с попыткой полного запрета продуктов из РФ продолжается. Уж сколько санкций было на них наложено, сколько удлинялись списки запрещенных товаров, однако российский импорт и ныне там. Точнее — и ныне здесь, отмечает портал Grani.lv.

Читать

Ураган «Милтон» ударил по Флориде (ДОПОЛНЕНО)

Мир 15:03

Мир 0 комментариев

Власти сообщают о погибших на восточном побережье Флориды

Власти сообщают о погибших на восточном побережье Флориды

Читать