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Сотрудница Госполиции выдает себя за свою покойную мать, чтобы избежать наказания; за что?

Редакция PRESS 14 апреля, 2025 10:57

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"30 марта получаю сообщение от Кристапса: по такому и такому адресу находится собака в плохом состоянии, хозяйка работает в Госполиции, разводит щенков, ее прикрывают", - так начинается пост в соцсетях, опубликованный обществом защиты животных Ķepu ķepā, сообщает Diena.lv.

Информация была передана в муниципальную полицию и Продовольственно-ветеринарную службу (ПВС).

Спасатели описывают проведенную ими операцию следующим образом:

"31 марта - звонок от директора Елгавского отделения ПВС с просьбой забрать собак по вышеупомянутому адресу в Елгавском крае безвозмездно, так как на данный момент у госагентства обеспечения не заключен договор ни с одним приютом.

Хорошо - человеческий фактор и причина, что Елгавский край обслуживаем мы. Соглашаюсь, потому что очень хорошо понимаю: второй вариант - изъять животных и немедленно усыпить, так как разместить их негде.

31 марта, примерно в 20:00 приступаем к процессу изъятия. И тут начинается цирк: дома якобы "бабушка", дочь и друг дочери. Мать работает в Госполиции; дочь говорит, что той нет дома, она якобы пошла с собакой в парикмахерскую (оказалось, что собака, которую повели в парикмахерскую, - это йоркширский терьер, завернутый в одеяло из фольги, который сидит у инспектора на руках и трясется). Гружу в машину первую собачью компанию и еду в Ķepu ķepā, потом возвращаюсь за остальными. У суки стаффорда в вымени молоко, есть подозрения, что щенки уже проданы или спрятаны. ПВС с муниципальной полицией обыскивает дом, других собак не находит. В доме неопределенное количество птицы, в хлеву четыре коровы...

В процессе разговора с сотрудниками муниципальной полиции и ПВС не покидает ощущение, что "бабушке" необходима срочная помощь. На следующий день звоню в социальные службы, и вот так чудо! Следователь Госполиции выдает себя за свою покойную мать, свалив ответственность на собак на свою несовершеннолетнюю дочь, на имя которой собаки зарегистрированы в Центре сельскохозяйственных данных".

Общее состояние животных, как пишут зоозащитники, - от посредственного до критического.

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