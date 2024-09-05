Так это выглядит с точки зрения рядового налогоплательщика. Я не претендую на роль авиационного эксперта или финансиста. Не сомневаюсь, что у нас в Латвии нет недостатка в специалистах, которые смогут дать более компетентное объяснение этому вопросу. Моя задача - оценить, как правительство пыталось объяснить свое решение общественности.

Между фактическим принятием решения в прошлую пятницу августа и публичным объявлением о нем в понедельник не было нарисовано ни одного фантика, в который можно было бы красиво обернуть этот «подарок» ко Дню знаний. Все говорит о том, что такой задачи и не было, правительство даже не потрудилось придумать объяснение.

Сочинить «сказку» было поручено PR-специалистам airBaltic, которее на пресс-конференции во вторник по сути вопроса сказали... да ничего не сказали. «Это техническая бухгалтерская операция, которая не окажет существенного влияния на деятельность компании. В будущем, когда придет стратегический инвестор, все будет еще лучше».

Такое демонстративное нежелание правительства объяснить общественности собственное решение было бы катастрофой в прежние времена, когда одну и ту же тему можно было обсуждать в СМИ месяцами. Но сегодня...

Сегодня главное - как можно меньше говорить о сути вопроса, а если уж этого не избежать, то как министр сообщения Каспар Бришкенс - то есть завалить уши слушателей горой бессмысленных банальностей, звучащих умно, но не несущих никакой смысловой нагрузки. Перед лицом этой пустой болтовни общественность и журналисты быстро теряют интерес к событию, ведь если ни один ответственный чиновник не использует громких слов "воровство", "посадить" и т. д. - то и зацепиться не за что. Интерес к новости в в постоянно меняющемся мире с бесконечным потоком информации быстро тает.

Стоит назвать имя человека, который стал первым использовать этот ставший модным прием. Это он, разрушитель старых стереотипов и общепринятых в мире представлений о нормальном - российский диктатор Путин.

Самый свежий пример. 6 августа этого года украинские вооруженные силы вторглись на российскую территорию. На каноническую российскую территорию ступил сапог иностранного солдата - впервые со Второй мировой войны. Безумие? Ужас? Беспрецедентный акт?

Возможно, кому-то так и показалось, но только не Путину. Он делает вид, что ничего экстраординарного в Курской области не происходит. Все как обычно. На полях идет уборка урожая, в городах строится жилье, все дружно готовятся к единому дню выборов 8 сентября.

Поначалу сторонние наблюдатели в мире в шоке, но вскоре замечают, что метод то работает.

Этот метод правительственного коммуникационного кризиса - как можно меньше говорить о airBaltic - скорее всего, будет успешным. Скоро об этом деле забудут, и никакого неизгладимого пятна на репутации правительства он не оставит, и на его стабильности не скажется. Де-факто лидер «Прогрессивных» Андрис Шуваевс уже заявил, что не видит опасений, что правительство Силиня не доживет до принятия бюджета на 2025 год. Другими словами: даже не надейтесь".