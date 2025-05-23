Соседи постоянно курят у подъезда — имеют право? Как по закону

В соответствии с законом «Об обороте табачных изделий, растительных курительных продуктов, электронных курительных приспособлений и их жидкостей», курильщик обязан уважать права других людей на чистую и безопасную среду, свободную от табачного дыма и пара от электронных сигарет (статья 2 закона).

Согласно части 2 статьи 10 закона, существуют следующие ограничения на курение:

курение запрещено в присутствии ребенка и беременной женщины;

• запрещается курение в подъездах, коридорах и других общих помещениях многоквартирных домов;

• курить нельзя на террасах, балконах и лоджиях многоквартирных домов, если хотя бы один из жильцов возражает против этого;

• в публичных местах курение запрещается, если кто-то из присутствующих возражает против курения, даже если эти места не упомянуты в законе.

Под публичным местом понимается территория, доступная для любого человека, независимо от его фактической функции или формы собственности. Таким образом, территория возле подъезда многоквартирного дома считается публичным местом, и курить там можно только при условии, что другие люди, например соседи, не возражают.

Если курильщик продолжает курить, несмотря на возражения, другие жильцы могут обратиться в полицию с жалобой.

Согласно статье 14 закона, за нарушение ограничений на курение, использование табачных заменителей и бездымных табачных изделий предусмотрено наказание в виде предупреждения или штрафа до 100 евро. Для совершеннолетних лиц, не достигших 20 лет, штраф может составить до 15 евро.