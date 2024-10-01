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Сообщили, когда в Риге начнется массовое подключение отопления и как изменятся тарифы 

© Lsm.lv 1 октября, 2024 17:08

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Подключение домов Rīgas namu pārvaldnieks RNP к центральному отоплению начнётся 14 октября. Как и в прошлые годы, это будет происходить централизованно, рассказал в эфире утренней программы «Домская площадь» Латвийского радио 4 директор директор Управления по предоставлению услуг RNP Юрийс Тукишс.

Представитель обслуживающей компании отметил отсутствие правил, регулирующих сроки начала отопительного сезона. Поэтому процесс подключения центрального отопления будет зависеть от температуры воздуха за окном.

«В этом году мы отправили в Rīgas siltums такие критерии — как только три дня подряд температура воздуха днём будет ниже +14 градусов, а ночью ниже +8 градусов, мы начнём массово подключать теплоузлы в Риге. Если верить текущим прогнозам, такой период наступит 14 октября», - говорит Тукишс.

Как и год назад, это будет происходить централизованно и сразу. Жильцы домов, которые обслуживает RNP, получат по электронной почте информацию, когда конкретное здание будет подключено к центральному отоплению. «Подключение будет совершено в течение 3-4 рабочих дней. Потом будет процесс стабилизации, развоздушивания — это займёт ещё где-то 2-3 недели», - отмечает Тукишс.

В RNP напоминают, что в отдельно взятом доме отопительный сезон может начаться и раньше. Для этого жильцам нужно договориться и проинформировать обслуживающую компанию. Пока таких просьб не было.

Также Тукишс отметил, что в предстоящем сезоне тарифы на отопление в Риге будут на 10% ниже, чем прошлой зимой. «И в Rīgas siltums не планируют, что они могут измениться в течение отопительного сезона [в сторону повышения]. Так что для жильцов и владельцев квартир счета за отопление будут ниже».

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