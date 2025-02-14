Сокращение рабочей надели на 2 часа: мнения политиков разделились

Руководитель парламентской фракции "Нового Единства" Эдмунд Юревиц заявил агентству ЛЕТА, что смотрит на этот вопрос с осторожностью, поскольку сейчас, учитывая темп экономического роста, важно повышать продуктивность и способствовать общему экономическому развитию.

По его словам, с учетом того, что сегодня стремительно развиваются различные формы работы и зачастую оценка труда основывается на проделанной работе, а не отработанных часах, дискуссия по этому вопросу необходима.

"Лично для меня важно, чтобы такие изменения не повлияли на общий экономический рост", - добавил он.

В свою очередь, руководитель парламентской фракции Союза зеленых и крестьян Харийс Рокпелнис сказал агентству ЛЕТА, что призыв ЛССП заслуживает внимания и подлежит обсуждению, но он лично считает, что сейчас это неверное направление.

"Если возникает ситуация, когда нужно больше свободного времени, всегда есть возможность договориться с работодателем о количестве рабочих часов", - сказал политик, подчеркнув, что если рабочее время меньше 40 часов в неделю, то это автоматически означает, что и минимальная зарплата будет меньше.

Рокпелнис подчеркнул, что сейчас мы находимся в ситуации, когда нельзя позволить себе сокращать рабочее время. "Мы должны серьезно подумать об укреплении безопасности и обороноспособности, а также о развитии экономики", - добавил он.

Между тем, сопредседатель "Прогрессивных" Андрис Шуваев заявил агентству ЛЕТА, что при обсуждении предложения прозвучат аргументы о том, может ли Латвия это себе позволить и каким будет экономическое влияние такого изменения, но, по его мнению, оно не снизит продуктивность. Сокращенную рабочую неделю нужно рассматривать в контексте того, что может улучшиться качество жизни работников в целом и баланс между работой и семейной жизнью, и таким образом может улучшиться продуктивность, считает Шуваев.

По словам политика, в Латвии часто звучит аргумент о том, что влияние инициативы на бюджет или общий внутренний валовой продукт будет негативным. По мнению депутата, можно посмотреть на вопрос и с другой стороны: люди будут работать меньше и поэтому производить меньше, но зато, работая меньше, выполнят свою работу более качественно, уверен Шуваев. Объем произведенного может не только остаться неизменным, но он может даже вырасти, уверен политик "Прогрессивных".

Партии важно выступить за интересы наемных работников, сказал Шуваев, подчеркнув, что в дискуссиях о регулировании рабочего времени будут приняты во внимание примеры других стран на основе данных.

Как сообщалось, ЛССП призвал пересмотреть норму рабочего времени, установив, что оно не должно превышать 38 часов в неделю.

ЛССП направил письмо Министерству благосостояния, призывая срочно обсудить этот вопрос на заседании трехстороннего подсовета по трудовым вопросам. Данное предложение должно быть рассмотрено в контексте готовящихся поправок к закону о труде.

Вопрос о сокращении рабочего времени поднимался уже неоднократно. Последняя коллективная инициатива граждан Латвии была рассмотрена комиссией Сейма по социальным и трудовым вопросам 1 февраля 2023 года, которая приняла решение продолжить оценку возможностей введения гибкого рабочего времени.