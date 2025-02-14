Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 14. Февраля Завтра: Valentins
Доступность

Сокращение рабочей надели на 2 часа: мнения политиков разделились

© LETA 14 февраля, 2025 13:38

Новости Латвии 0 комментариев

Политики формирующих правительство партий "Новое Единство" и Союза зеленых и крестьян сдержанны в оценках целесообразности сокращения рабочей недели, предложенного Латвийским союзом свободных профсоюзов (ЛССП), который призвал пересмотреть регулирование нормального рабочего времени, установив, что оно не должно превышать 38 часов в неделю, а "Прогрессивные" оценивают его позитивно и поддерживают.

Руководитель парламентской фракции "Нового Единства" Эдмунд Юревиц заявил агентству ЛЕТА, что смотрит на этот вопрос с осторожностью, поскольку сейчас, учитывая темп экономического роста, важно повышать продуктивность и способствовать общему экономическому развитию.

По его словам, с учетом того, что сегодня стремительно развиваются различные формы работы и зачастую оценка труда основывается на проделанной работе, а не отработанных часах, дискуссия по этому вопросу необходима.

"Лично для меня важно, чтобы такие изменения не повлияли на общий экономический рост", - добавил он.

В свою очередь, руководитель парламентской фракции Союза зеленых и крестьян Харийс Рокпелнис сказал агентству ЛЕТА, что призыв ЛССП заслуживает внимания и подлежит обсуждению, но он лично считает, что сейчас это неверное направление.

"Если возникает ситуация, когда нужно больше свободного времени, всегда есть возможность договориться с работодателем о количестве рабочих часов", - сказал политик, подчеркнув, что если рабочее время меньше 40 часов в неделю, то это автоматически означает, что и минимальная зарплата будет меньше.

Рокпелнис подчеркнул, что сейчас мы находимся в ситуации, когда нельзя позволить себе сокращать рабочее время. "Мы должны серьезно подумать об укреплении безопасности и обороноспособности, а также о развитии экономики", - добавил он.

Между тем, сопредседатель "Прогрессивных" Андрис Шуваев заявил агентству ЛЕТА, что при обсуждении предложения прозвучат аргументы о том, может ли Латвия это себе позволить и каким будет экономическое влияние такого изменения, но, по его мнению, оно не снизит продуктивность. Сокращенную рабочую неделю нужно рассматривать в контексте того, что может улучшиться качество жизни работников в целом и баланс между работой и семейной жизнью, и таким образом может улучшиться продуктивность, считает Шуваев.

По словам политика, в Латвии часто звучит аргумент о том, что влияние инициативы на бюджет или общий внутренний валовой продукт будет негативным. По мнению депутата, можно посмотреть на вопрос и с другой стороны: люди будут работать меньше и поэтому производить меньше, но зато, работая меньше, выполнят свою работу более качественно, уверен Шуваев. Объем произведенного может не только остаться неизменным, но он может даже вырасти, уверен политик "Прогрессивных".

Партии важно выступить за интересы наемных работников, сказал Шуваев, подчеркнув, что в дискуссиях о регулировании рабочего времени будут приняты во внимание примеры других стран на основе данных.

Как сообщалось, ЛССП призвал пересмотреть норму рабочего времени, установив, что оно не должно превышать 38 часов в неделю.

ЛССП направил письмо Министерству благосостояния, призывая срочно обсудить этот вопрос на заседании трехстороннего подсовета по трудовым вопросам. Данное предложение должно быть рассмотрено в контексте готовящихся поправок к закону о труде.

Вопрос о сокращении рабочего времени поднимался уже неоднократно. Последняя коллективная инициатива граждан Латвии была рассмотрена комиссией Сейма по социальным и трудовым вопросам 1 февраля 2023 года, которая приняла решение продолжить оценку возможностей введения гибкого рабочего времени.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Синоптики поведали, что ожидается в Латвии во многих местах завтра

Новости Латвии 17:15

Новости Латвии 0 комментариев

В субботу во многих районах Латвии пройдет кратковременный снег, а в западной и центральной частях страны местами ожидается сильный снег, прогнозируют синоптики.

В субботу во многих районах Латвии пройдет кратковременный снег, а в западной и центральной частях страны местами ожидается сильный снег, прогнозируют синоптики.

Читать
Загрузка

Путин может напасть на страну НАТО из Беларуси уже в следующем году, заявил Зеленский

Мир 17:00

Мир 0 комментариев

Президент Украины выступил с резким предупреждением, заявив, что Россия может подготовить акт агрессии против стран-членов НАТО уже в следующем году. Выступая в пятницу на Мюнхенской конференции по безопасности, Владимир Зеленский заявил, что нападение может быть совершено из Беларуси.

Президент Украины выступил с резким предупреждением, заявив, что Россия может подготовить акт агрессии против стран-членов НАТО уже в следующем году. Выступая в пятницу на Мюнхенской конференции по безопасности, Владимир Зеленский заявил, что нападение может быть совершено из Беларуси.

Читать

Ещё меньше? Кто точит зубы на пенсии латвийских стариков

Выбор редакции 16:50

Выбор редакции 0 комментариев

Не позавидуешь латвийскому пенсионеру. Пенсии небольшие, а жизнь дорогая. И самое обидное, что сениоры чувствуют себя какими-то нахлебниками, сидящими на шее государства, которое то и дело старается отщипнуть от их заслуженных пенсий...

Не позавидуешь латвийскому пенсионеру. Пенсии небольшие, а жизнь дорогая. И самое обидное, что сениоры чувствуют себя какими-то нахлебниками, сидящими на шее государства, которое то и дело старается отщипнуть от их заслуженных пенсий...

Читать

Суд дал санкцию на арест Гапоненко

Важно 16:45

Важно 0 комментариев

Рижский районный суд в пятницу дал санкцию на арест прокремлевского активиста Александра Гапоненко в качестве меры пресечения.

Рижский районный суд в пятницу дал санкцию на арест прокремлевского активиста Александра Гапоненко в качестве меры пресечения.

Читать

Последние дни зимы: в конце месяца начнется потепление

Новости Латвии 16:39

Новости Латвии 0 комментариев

В ближайшие дни местами в Латвии ожидается сильный снег, а в последние дни февраля возможно наступление вполне весенней погоды, прогнозируют синоптики.

В ближайшие дни местами в Латвии ожидается сильный снег, а в последние дни февраля возможно наступление вполне весенней погоды, прогнозируют синоптики.

Читать

По дороге в школу пропал без вести 15-летний Криспин Бигириман. Полиция обратилась за помощью

Важно 16:30

Важно 0 комментариев

Полицией в розыск объявлен 15-летний Криспин Бигириман (Chrispin Bigirimana), который утром 13 февраля вышел из дома по адресу: Улброка, улица Института, Стопиньская волость, Ропажский край. Подросток отправился в школу, но домой так и не вернулся.

Полицией в розыск объявлен 15-летний Криспин Бигириман (Chrispin Bigirimana), который утром 13 февраля вышел из дома по адресу: Улброка, улица Института, Стопиньская волость, Ропажский край. Подросток отправился в школу, но домой так и не вернулся.

Читать

Лиана Ланга: «бесстыдство и тупость русских неизмеримы»

Важно 16:15

Важно 0 комментариев

Такой информацией поделилась Лиана у себя в Фейсбук. Но что дало ей основание утверждать это? Фото из одного из дворов столицы, где на лобовое стекло авто прилеплена бумажка с просьбой на негосударственном языке убрать машину, "а то не проезжает мусоровоз".

Такой информацией поделилась Лиана у себя в Фейсбук. Но что дало ей основание утверждать это? Фото из одного из дворов столицы, где на лобовое стекло авто прилеплена бумажка с просьбой на негосударственном языке убрать машину, "а то не проезжает мусоровоз".

Читать