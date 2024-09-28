Если в прежние годы политики, несмотря на рекомендации экспертов и Госконтроля, не решались "трогать" пенсии по выслуге лет, то сейчас, кажется, правящие готовы пойти на непопулярные меры.

Как сообщила программа "Panorāma" на ЛТВ-1, в правительстве обсуждается повышение возраста выхода на пенсию по выслуге лет. Это позволит убить сразу двух зайцев - во-первых, государство будет позже выплачивать такие пенсии, снижая тем самым нагрузку на бюджет, а во-вторых - люди будут дольше оставаться, к примеру, на службе в полиции, где ощущается нехватка кадров.

Право на пенсию по выслуге лет имеют представители 15 профессий и с учетом роста пенсий по выслуге лет финансовая нагрузка на бюджет с каждым годом нарастает.

Министр финансов Арвилс Ашераденс подчеркнул, что принцип правовой предсказуемости будет соблюдаться и тех, кто уже работают какое-то время по специальности с правом на досрочную пенсию, реформа не затронет.