В интервью Латвийскому радио Бришкенс заявил, что не планирует уходить в отставку.

«Это был бы самый простой шаг. Я думаю, что своей работой показал, что не боюсь коммуницировать в том числе по непопулярным вопросам. Я вижу, что многие вещи раньше были скрыты за кулисами, заметались под ковер. Сейчас мы очень активно — я, моя команда, наши коллеги, в том числе это правительство — работаем над тем, чтобы разобраться со всеми этими вызовами, которые накапливались годами», — сказал министр. При этом он считает, что коммуникация с обществом «всегда может быть лучше».

«Это часть задач министра — уметь объяснять свои решения. Поэтому сейчас в моем распорядке дня определенно будут вопросы об оценке его способности справиться с разъяснением ситуации вокруг airBaltic, вокруг Rail Baltica», — сказала Эвика Силиня. По ее словам, политик должен быть способен разъяснять решения, какими бы сложными они ни были, и честно рассказывать о проблемах.

Она признала, что Rail Baltica — проект непростой, для него нет всего необходимого финансирования ни в одной из балтийских стран. При этом это проект многих правительств, и он еще долго будет присутствовать в повестке дня.

В свою очередь президент Эдгар Ринкевич насчет коммуникации об airBaltic сказал: «Вещи, которые надо было разъяснить немедленно, уже в пятницу вечером, были разъяснены только вчера. У общества есть совершенно обоснованные вопросы — все-таки это вложенные туда деньги налогоплательщиков». Он также подчеркнул, что ответственность отраслевого министра не только в том, чтобы подавать проекты решений в правительство, но и в том, чтобы проводить разъяснительную работу — «объяснять понятно, объяснять своевременно, объяснять обоснованно».

Ринкевич также указал, что вопреки появившейся информации решение о списании более полумиллиарда евро (речь идет об уменьшении основного капитала airBaltic) не принято.

Ринкевич от ответственного министерства ждет своевременных ответов и ясного представления о развитии. Он напомнил, что держателем государственных долей капитала в airBaltic является Министерство сообщения. У президента накопился ряд вопросов, который он планирует обсудить, встретившись с Бришкенсом на следующей неделе.

Он подчеркнул: на данный момент никаких необратимых решений нет. «Очень хочу надеяться, что нам удастся найти такие решения, благодаря которым наша авиакомпания продолжит развивать, а Рижский аэропорт будет центром и авиабазой для нее, и что не будет таких решений, которые потом можно будет подвергнуть сомнению».