Памятник находится на балансе Рижской думы. И очищать его теперь за деньги налогоплательщиков придется Рижскому агентству памятников. К утру постамент уже был отчищен от краски.

Šonakt izskaistināts Barklaja piemineklis. Krievi telegram grupās vaino mani un @liana_langa . Bija jautra nakts, vazāties divatā ar krāsas spaini rokā, @liana_langa ne? :D pic.twitter.com/k95IzR8D0O — Elvis Meisters (@dabaselvis) September 12, 2024

Рижская муниципальная полиция не имеет в указанном месте камер наблюдения, которые помогли бы оперативно отреагировать и предотвратить нарушение.

Вокруг памятника российскому военачальнику уже несколько месяцев кипят страсти. Ранее комиссия Сейма приняла решение не сносить и не переносить памятник. Однако сегодня, 12 сентября, вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс сообщил, что при помощи специалистов будет подготовлен проект решения Рижской думы о демонтаже памятника Барклаю-де-Толли и его постамента.

"Как только мы получим окончательное заключение, я вынесу эти проекты решений на голосование депутатов в комитете и на заседании Рижской думы", - указал Ратниекс.