Смертный приговор «пленным оккупантам»: ряд западных СМИ постеснялись цитировать ХАМАС дословно

"В соответствии с решением политического эшелона, ЦАХАЛ и ИСА в настоящее время наносят массированные удары по объектам террористов, принадлежащих террористической организации ХАМАС в секторе Газа. Подробности будут сообщены позже", - говорится в Telegram-канале Армии обороны Израиля в ночь на вторник, 18 марта. Было объявлено также, что школы в израильских городах, граничащих с сектором Газа, останутся закрытыми в ближайшие сутки, сообщает Deutsche Welle.

В свою очередь высокопоставленный представитель ХАМАС сообщил агентству Reuters, что Израиль в одностороннем порядке прекратил действие соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Исламистская группировка призвала США, Катар и Египет возложить полную ответственность за разрыв соглашения на Израиль и призвала Совбез ООН собраться на экстренное заседание для принятия резолюции, обязывающей Израиль прекратить войну, говорится в сообщении.

Представители ХАМАС также выступили с заявлением, которое некоторые европейские СМИ почему то постеснялись процитировать дословно. Приводим его по цитате агентства France Press: «Решение Нетаньяху возобновить войну — это решение принести в жертву пленных оккупантов и вынести им смертный приговор».

Отметим, что DW, как и ВВС почему-то не упомянули используемое ХАМАС выражение «пленные оккупанты», предпочтя более нейтральное – заложники.

Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу около двух месяцев назад, 19 января. Первая фаза соглашения предполагала разблокировку Израилем больших объемов гуманитарной помощи для сектора Газа, отвод израильских войск из густонаселенных районов, а также обмен заложников на заключенных. Срок первого этапа истек в марте, в связи с чем Израиль потребовал продлить его действие, а не переходить ко второй части соглашения.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт подтвердила, что с администрацией Трампа проводились консультации перед израильской операцией во вторник.

«Как ясно дал понять президент Трамп, ХАМАС, хуситы, Иран, все те, кто стремится терроризировать не только Израиль, но и Соединенные Штаты Америки, заплатят за это свою цену — начнется настоящий ад», — сказала она в телевизионном интервью.

В офисе Нетаньяху заявили, что операция была предпринята после «неоднократного отказа ХАМАС освободить наших заложников, а также после того, как он отверг все предложения, полученные от спецпредставителя президента США Стива Виткоффа и посредников».

«Отныне Израиль будет действовать против ХАМАС с нарастающей военной мощью», — говорится в заявлении.