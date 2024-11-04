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Служба финансовой разведки: нарушение санкций должно караться реальным лишением свободы

© LETA 4 ноября, 2024 07:35

Новости Латвии 0 комментариев

За нарушение санкций против России и Белоруссии необходимо карать реальным лишением свободы, чтобы создать эффект, сдерживающий подобное нарушение. Об этом в интервью агентству LETA заявил замначальника Службы финансовой разведки (СФР) Паулис Ильенков.

Он пояснил, что СФР не занимается продвижением уголовных процессов, поэтому учреждение не располагает информацией о том, сколько предприятий нарушило санкции по незнанию, а сколько осознанно. "Это очень трудно сказать. Фактически надо смотреть по ходу уголовного процесса, каковы доказательства", - добавил Ильенков.

В то же время он отметил также следующее: если предприятие в течение всей своей деятельности экспортировало в Россию товары, которые сейчас под санкциями, и вдруг в марте 2022 года у этого предприятия появился новый деловой партнер в Казахстане, зарегистрированный вблизи российской границы, в котором работает один сотрудник, ранее работавший в России, можно предположить, что это латвийское предприятие наверняка очень хорошо знало, что делает.

Кроме того, Ильенков пояснил, что пока еще слишком рано говорить об устоявшейся судебной практике в делах по нарушениям санкций.

"Конечно, были бы нужны реальные тюремные сроки, чтобы создать эффект, сдерживающий нарушение санкций. Насколько мне известно, окончательных судебных постановлений о лишении свободы в Латвии еще не было. Однако были дела, завершившиеся крупными денежными штрафами, удерживающими [от нарушения санкций]", - сказал он.

Кроме того, Ильенков отметил, что расследование некоторых дел может быть затруднительным, в том числе тех, где необходимо трансграничное сотрудничество с другими государствами. Иногда также трудно выяснить, сознательно или нет были нарушены санкции.

Ильенков также пояснил, что СФР иногда делится информацией с Таможенным управлением, чтобы в их систему были включены сведения о том, что конкретный коммерсант заключал подозрительные сделки, и таможня тогда будет уделять усиленное внимание деятельности такого коммерсанта. Таможня, в свою очередь, предоставляет СФР информацию обо всех грузах, не пропущенных в связи с санкциями. "Здесь очень важно сопоставить информацию о реальном товаропотоке, который сейчас видит таможня, с финансовым потоком, который видит СФР. При сопоставлении этой информации можно выявить интересные вещи, о чем мы и информируем следственные органы", - сказал замначальника СФР.

Помимо этого, Ильенков сообщил, что ведется очень активная работа над формированием у органов общего понимания, какой объем информации достаточен для доказательства того, что нарушение санкций имело место.

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