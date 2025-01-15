Не хватает молока

У автора этих строк в сарае до сих пор хранится деревянная бочка, украшенная товарным клеймом Latvijas sviests. Именно в таких емкостях экспортировали один из латвийских брендов Первой республики за границу. Основным покупателем товара была Великобритания. Наш климат идеально подходит для развития молочного животноводства, чем латвийские фермеры, а затем и колхозники успешно занимались весь ХХ век. И такого понятия, как порошковое молоко, служившее сырьем для пастеризованного молока в той же России, у нас никогда не было.

И вот теперь оказывается, что молока стало не хватать. Именно этими обстоятельствами объясняют рост цен на сливочное масло в Польше. А ведь эта страна славится качеством данного продукта, что отмечают и жители Латвии.

Проблеме роста цен на сливочное масло в странах ЕС телеканал Euronews посвятил специальный репортаж. Отмечается, что самый высокий рост зафиксирован в Словакии и Польше — почти 50 процентов, или в два раза. В Германии 250-граммовая упаковка сливочного масла теперь стоит от 2,40 до 4 евро — в зависимости от марки и качества. И цены на этот продукт не собираются останавливаться.

Как видно, если сравнивать латвийские цены с германскими, то сравнение явно не в нашу пользу. В Польше, где цена килограмма масла достигла 37 злотых (около 8,7 евро) за кг, правительство для удовлетворения растущего спроса и сдерживания цен распечатало стратегические резервы, запустив в продажу 1 000 тонн масла.

Синий язык виноват

В Латвии тоже в последние месяцы минувшего года в некоторых супермаркетах сливочное масло исчезло с полок из-за повышенного спроса. Но у нас, в отличие от Польши, государство в ценообразование пока не вмешивается, и торговцы тут же отреагировали на ажиотажный спрос ростом цен.

Как заявил Dienas Bizness председатель Латвийского союза молокопереработчиков Янис Шолкс, в странах ЕС разразилась эпидемия «синего языка» у крупного рогатого скота, что тотчас отразилось на надоях.

Согласно «Википедии», блютанг — вирусная болезнь жвачных животных, которую также называют катаральной лихорадкой или «синим языком». Характеризуется болезнь поражением слизистой оболочки ротовой и носовой полостей, опуханием языка, отеком лицевой части головы, поражением конечностей, а также изменениями скелетной мускулатуры.

Кроме того, по словам г-на Шолкса, сейчас в Северном полушарии зима, когда содержание молочного жира в молоке традиционно снижается. Но потребление никуда не исчезло. Оно растет. Даже в Латвии, несмотря на сокращение численности населения, потребление увеличивается.

Таким образом, желающих купить масло становится больше, но производить его больше мы, к сожалению, не можем. Увеличить темпы производства масла, что позволило бы снизить его цену, возможно лишь при условии поступления на рынок большего количества молока или повышения его жирности. Однако ни первое, ни второе невозможно реализовать быстро.

«Решение могло бы быть в том, чтобы в дальнейшем наши животноводы, учитывая ситуацию на рынке, больше внимания уделяли жирности коровьего молока. Но очевидно, что это вопрос не одного месяца и не трех. Это полугодие или год, ведь невозможно заставить животное изменить состав молока", — заметил Янис Шолкс.

Поэтому представители молочной отрасли, к сожалению, не прогнозируют снижения цен на сливочное масло. «О ценовом потолке пока судить трудно, но признаков того, что цена стабилизируется или начнет падать, нет", — говорит г-н Шолкс.

Как насчёт эрзаца?

На этом фоне у некоторых недобросовестных молочников вполне может появиться соблазн заработать за счет эрзаца. Ведь в начале ХХ века именно из-за дороговизны натурального продукта появился маргарин. И если вспомнить 90-е, то тогда под полезность маргарина даже подвели медицинскую базу: мол, в сливочном масле содержится «вредный» холестерин и от него лучше отказаться.

А ведь если изучить вопрос, то выясняется, что из животных жиров натуральное сливочное масло является наиболее полезным. В нем содержится в среднем 83% молочного жира, 1,1% белка, 0,5% лактозы (молочного сахара), 0,2% минеральных веществ и 15% влаги. Кроме того, в масле есть полезные жирорастворимые витамины A, D, E, C и комплекс витаминов B.

В маргарине всего этого нет. Однако с экономической точки зрения выпускать его гораздо выгоднее. Рецепт прост: нужно смешать небольшое количество натурального продукта с различными добавками животного или растительного происхождения, указав в рекламе, что делается это исключительно с целью заботы о людях.

Продукт содержит меньше жира, а значит, не является одним из факторов, вызывающих болезнь нынешнего века — атеросклероз. Но называть такой продукт сливочным маслом запрещает специальный Регламент ЕС. Отсюда и появилось название «жировая паста". Именно так именуют масляные эрзацы.

Однако производители всячески стараются выдать его за настоящее сливочное масло. Это и дизайн упаковки, полностью идентичный натуральному продукту, и расположение на торговых полках в молочных отделах рядом с маслом. И обычно эрзац стоит дешевле. А поскольку многие при выборе товара ориентируются прежде всего на низкую цену, то риск купить маргарин вместо масла еще больше возрастает.

Распознаём подделку

Прежде всего нужно внимательно изучать упаковку. Продукт должен называться маслом и ничем другим и производиться из доброкачественного коровьего молока. Если указаны другие добавки, то это уже не натуральный продукт, а спред.

Немаловажным фактором является упаковка. Она должна быть из плотного непрозрачного материала, лучше всего фольги, так как на свету масло быстрее окисляется. На развес сливочное масло продают теперь разве что на рынке, поэтому визуально определить качество продукта можно только дома, развернув пачку.

Цвет качественного сливочного масла варьируется от бледно–желтого до желтого — в зависимости от жирности и сезона. Впрочем, ярко выраженный желтый цвет говорит о добавлении красителя бета–каротина. По закону его присутствие в обязательном порядке должно быть обозначено на упаковке. Но, как говорится, все может быть.

Есть еще некоторые нюансы, помогающие отличить натуральное сливочное масло от фальсификата. Во–первых, качественное масло при надавливании на него пальцем не будет крошиться. Во–вторых, если небольшой кусочек продукта положить в горячую воду, то хорошее сливочное масло будет равномерно таять. Если кусочек расслаивается на мелкие составляющие — значит, в его составе присутствует растительный жир.

В–третьих, тающее при комнатной температуре качественное сливочное масло не выделяет капельки влаги на поверхности. Если влага есть, то это, скорее всего, спред или маргарин.

В–четвертых, попробуйте заморозить кусок масла в морозилке, а затем достать и разрезать: хорошее сливочное масло будет раскалываться на куски и крошиться. И, наконец, в–пятых: если положить кусочек масла на раскаленную сковороду, то качественный продукт будет растапливаться без пены и воды

Александр ФЕДОТОВ