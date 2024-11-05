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Слишком много медиков: скорая сокращает сотрудников (1)

© LETA 5 ноября, 2024 12:04

Новости Латвии 1 комментариев

Служба неотложной медицинской помощи (СНМП) в 2025 году должна сократить свои расходы на 1,6 млн евро, так как к ней, как и ко всем учреждениям госуправления, относится требование жесткой экономии. Где скорая помощь найдет эту сумму и как сокращение расходов отразится на качестве ее работы? Будет ли сокращено число бригад и количество сотрудников, приезжающих на вызовы?

Руководитель СНМП Лиене Ципуле рассказала, что в течение последних двух месяцев скорая помощь готовилась к переменам, чтобы повысить эффективность работы, но это не будет происходить в ущерб качеству.

С 2025 года в СНМП станет меньше сотрудников, так как она будет все больше ориентироваться на бригады не из трех человек (два медика и водитель), а из двух медиков, где один медик обучен управлять автомобилем скорой помощи. В настоящее время у СНМП 196 бригад, из них 159 состоят из трех человек.

"В Латвии самое большое в Европе количество бригад скорой помощи на одного жителя. В СНМП также самое большое количество сотрудников на численность населения. То, что в Европе делают с меньшим количеством бригад, в которых по два человека, мы в основном делаем втроем и с большим количеством бригад, поэтому приходится искать возможности для повышения эффективности. Но бригады из двух человек не были самоцелью - так мы разрешаем кризис", - сказала директор СНМП.

По ее словам, изменения в организации труда коснутся и продолжительности рабочего времени бригад - оно будет зависеть от интенсивности работы в течение суток и количества сотрудников в бригаде.

(Latvijas Avīze)

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