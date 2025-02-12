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Следствие по делу о смерти Яниса Тиммы возобновили: «основные подозреваемые — Анна Седокова и друзья»

СтарХит 12 февраля, 2025 10:20

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Сегодня стало известно, что следствие по делу о смерти бывшего супруга Анны Седоковой Яниса Тиммы возобновили. Ранее считалось, что 32-летний баскетболист покончил с собой.

Однако близкие Яниса не сдавались — они обратились к юристу Кате Гордон за помощью. В итоге с ее подачи следствие возобновили. Теперь экс-супруге Тиммы, певице Анне Седоковой, придется понервничать.

«Семья уверена, что Яниса могли довести до самоубийства или вовсе убить. Основные подозреваемые — Седокова и друзья спортсмена. Прокурор принял просьбу стороны защиты, теперь по его решению следователи Пресненского района Москвы должны будут провести дополнительную проверку», — сообщил источник.

Этой новости радуется друг Яниса Тиммы, бизнесмен Марк Пугачев, проживающий в Майами. Мужчина уверен — спортсмен не мог уйти из жизни самовольно, ведь он был полон планов на будущее и даже планировал сделать гражданство России.

«Я же говорил, что мы добьемся проверки — и вот результат. Жалоба Александру Бастрыкину подана, и он ее получил. Петиции отправлены, несколько депутатских обращений направлены в Следственный комитет. Держим дело на контроле, и это еще не конец! Молчание не означает бездействие. Теперь — меньше слов, больше действий. Полоскать грязное белье больше нет смысла. Теперь все поняли, кто есть кто», — отметил Марк в личном блоге.

По поводу Анны сейчас негативно высказывается и отец Тиммы — Райтис. Мужчина сетует, что певица не давала им общаться в последние годы, да и вообще ее интересовали лишь деньги.

«Когда мать Яниса Аусма рано утром узнала о смерти сына, она сразу же позвонила Седоковой. Анна не отвечала на звонки несколько часов. В 11:34 по московскому времени Седокова наконец-то перезвонила. Вместо того, чтобы выразить соболезнования матери, Анна деловито спросила: не знает ли Аусма кода доступа к телефону Яниса.

Код был матери неизвестен. Тогда Седокова сказала, что пойдет к следователю и перезвонит Аусме. По голосу Анны мать Яниса поняла, что та готова действовать, но как именно? И вдруг — частная клиника, нервный срыв. Ну что-то не сходится… Я узнал из документов, что в день смерти Яниса она обратилась за юридической помощью. Всего Седокова наняла семь адвокатов. Я думаю, у нее есть страх большой и оправданный», — откровенничал Райтис Тимма в соцсети.
 
 

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