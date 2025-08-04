Слайдиньш: РФ шантажирует мир ядерной войной, когда дела у неё идут плохо

«Они все это преподносят на очень высоком уровне», — сказал Слайдиньш, добавив, что Украина также старается не отставать.

Он отметил, что сложно сказать, кто одерживает верх в этой информационной войне. «Обе стороны действуют успешно — девять против одного», — сказал он, подчеркнув, что информационная война очень важна во время боевых действий.

Говоря о заявлениях крупнейших держав относительно ядерного оружия, Слайдиньш пояснил, что Россия «разыгрывает карту» ядерного шантажа, когда дела у нее идут плохо, и делает это время от времени.

«Одно ясно: режим Путина в Украине пал. И у него нет другого выхода. Он не может смириться с тем, что поставленные перед вооружёнными силами задачи не выполнены», — отметил Слайдиньш, подчеркнув, что вопрос в том, как Путину выйти из этой ситуации, а ядерный шантаж ему доступен.

На вопрос о том, что может заставить Путина изменить своё мнение о целях, которых нужно достичь в Украине, и о том, могут ли это быть санкции, Слайдиньш ответил, что санкции могут быть, но не сразу. «И мы должны понимать, как это будет представлено внутри России [...], что мы вынуждены остановиться только из-за санкций США. Я думаю, Россия на это не пойдёт», — сказал он, заявив, что «не нужно разговаривать с Путиным, его просто нужно заставить это сделать».

Говоря о сторонниках России, таких как роль Китая в тайных поставках двигателей для беспилотников в Россию, Слайдиньш отметил, что российская военная промышленность нашла способ увеличить производство шахедов и, более того, усовершенствовать их, что показывает, что она способна получать необходимые для него комплектующие.

«Очевидно, что нам нужны полномасштабные санкции, чтобы Россия не могла получить эти данные», — сказал он. Однако на данный момент это маловероятно, добавил он.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп в пятницу, 1 августа, объявил о приказе разместить две атомные подводные лодки в ответ на комментарии заместителя главы Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

«В связи с крайне провокационными заявлениями бывшего президента России Дмитрия Медведева я отдал приказ о размещении двух атомных подводных лодок в соответствующих регионах на случай, если эти глупые и провокационные заявления окажутся чем-то большим», — заявил Трамп на своей платформе Truth Social.

«Слова очень важны и часто могут иметь непредвиденные последствия. Я надеюсь, что это не один из таких случаев», — сказал Трамп.

Трамп не уточнил, имел ли он в виду атомные подводные лодки или подводные лодки с ядерным оружием. Он также не раскрыл их местонахождение, которое американские военные держат в секрете.

Медведев раскритиковал угрозу Трампа ввести новые санкции против России из-за продолжающейся войны в Украине.

Обвиняя Трампа в «игре в ультиматумы», он написал на платформе «X», что Трампу «следует помнить», что Россия — ядерная держава.

Ранее Трамп предупредил Медведева о необходимости следить за своими словами, отреагировав на недавние действия бывшего президента России в социальных сетях.