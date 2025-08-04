Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

Слайдиньш: РФ шантажирует мир ядерной войной, когда дела у неё идут плохо

© LETA 4 августа, 2025 14:14

Новости Латвии

Россия - большой мастер информационной войны, заявил в интервью программе Латвийского телевидения "Рита панорама" штабной офицер Национальной гвардии майор Янис Слайдиньш.

«Они все это преподносят на очень высоком уровне», — сказал Слайдиньш, добавив, что Украина также старается не отставать.

Он отметил, что сложно сказать, кто одерживает верх в этой информационной войне. «Обе стороны действуют успешно — девять против одного», — сказал он, подчеркнув, что информационная война очень важна во время боевых действий.

Говоря о заявлениях крупнейших держав относительно ядерного оружия, Слайдиньш пояснил, что Россия «разыгрывает карту» ядерного шантажа, когда дела у нее идут плохо, и делает это время от времени.

«Одно ясно: режим Путина в Украине пал. И у него нет другого выхода. Он не может смириться с тем, что поставленные перед вооружёнными силами задачи не выполнены», — отметил Слайдиньш, подчеркнув, что вопрос в том, как Путину выйти из этой ситуации, а ядерный шантаж ему доступен.

На вопрос о том, что может заставить Путина изменить своё мнение о целях, которых нужно достичь в Украине, и о том, могут ли это быть санкции, Слайдиньш ответил, что санкции могут быть, но не сразу. «И мы должны понимать, как это будет представлено внутри России [...], что мы вынуждены остановиться только из-за санкций США. Я думаю, Россия на это не пойдёт», — сказал он, заявив, что «не нужно разговаривать с Путиным, его просто нужно заставить это сделать».

Говоря о сторонниках России, таких как роль Китая в тайных поставках двигателей для беспилотников в Россию, Слайдиньш отметил, что российская военная промышленность нашла способ увеличить производство шахедов и, более того, усовершенствовать их, что показывает, что она способна получать необходимые для него комплектующие.

«Очевидно, что нам нужны полномасштабные санкции, чтобы Россия не могла получить эти данные», — сказал он. Однако на данный момент это маловероятно, добавил он.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп в пятницу, 1 августа, объявил о приказе разместить две атомные подводные лодки в ответ на комментарии заместителя главы Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

«В связи с крайне провокационными заявлениями бывшего президента России Дмитрия Медведева я отдал приказ о размещении двух атомных подводных лодок в соответствующих регионах на случай, если эти глупые и провокационные заявления окажутся чем-то большим», — заявил Трамп на своей платформе Truth Social.

«Слова очень важны и часто могут иметь непредвиденные последствия. Я надеюсь, что это не один из таких случаев», — сказал Трамп.

Трамп не уточнил, имел ли он в виду атомные подводные лодки или подводные лодки с ядерным оружием. Он также не раскрыл их местонахождение, которое американские военные держат в секрете.

Медведев раскритиковал угрозу Трампа ввести новые санкции против России из-за продолжающейся войны в Украине.

Обвиняя Трампа в «игре в ультиматумы», он написал на платформе «X», что Трампу «следует помнить», что Россия — ядерная держава.

Ранее Трамп предупредил Медведева о необходимости следить за своими словами, отреагировав на недавние действия бывшего президента России в социальных сетях.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
222 реакций
222 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:30 24.08.2025
Латвия: партии по осени считают…
Sfera.lv 19 минут назад
Германия: министерский декрет
Sfera.lv 8 часов назад
Литва: шаг за шагом к достижению цели
Sfera.lv 8 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
Осенние тона августа: Латвию накроют дожди и грозы
Bitnews.lv 1 день назад
Алкоголь и табак уходят в минус: легальные продажи в Латвии падают
Bitnews.lv 1 день назад
Латвия: полицейский на час
Sfera.lv 2 дня назад
Латвия: три недели без Кемери
Sfera.lv 3 дня назад

Lido открывает магазин нового формата в торговом центре Origo; что там будет?

Важно 15:32

Важно 0 комментариев

В среду, 27 августа, предприятие торговли и общепита АО Lido откроет в торговом центре Origo магазин с новой концепцией - он будет называться Lido AS[H]ais, сообщает агентство LETA.

В среду, 27 августа, предприятие торговли и общепита АО Lido откроет в торговом центре Origo магазин с новой концепцией - он будет называться Lido AS[H]ais, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Читать

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать