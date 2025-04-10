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Слайдиньш назвал слабое место российской армии: люди

© LETA 10 апреля, 2025 14:14

Новости Латвии

На поле боя в Украине инициатива по-прежнему принадлежит России, заявил в интервью Латвийскому радио офицер штаба Национальной гвардии Латвии майор Янис Слайдиньш.

Он признал, что, хотя Россия способна привлечь большое количество солдат за большие деньги, у нее недостаточно сил, чтобы атаковать весь фронт протяженностью 1200 километров, но русские стратегически создают «точки притяжения» в определенных местах, чтобы продолжать «прогрызать вперед метр за метром».

Слайдиньш назвал нехватку людских ресурсов слабым местом российской армии, которое пытаются устранить, привлекая солдат щедрыми суммами денег, однако это не приводит к получению хорошо обученных и высококлассных солдат.

Слайдиньш добавил, что недостатка в людях из других стран, желающих воевать на стороне России, нет, приведя в пример китайцев, которые были захвачены в плен на Украине несколько дней назад и воевали вместе с россиянами. Эксперт считает, что это была частная инициатива самих китайцев, а не официальное централизованное задание из Китая. По словам эксперта, если бы Китай и отправил кого-либо на войну против Украины, это, скорее всего, были бы высокопоставленные офицеры, советники или наблюдатели, а не простые солдаты.

Комментируя успехи украинской стороны на территории России, Слайдиньш признал, что удары по энергетической инфраструктуре прекратились, как и предусмотрено в соглашении, достигнутом в ходе переговоров с США, однако тем временем продолжаются удары украинских беспилотников по военным объектам на территории России. «Использование беспилотников, как показывает ситуация последних недель, возросло, но мы, конечно, не видим этих ракетных ударов западным оружием по территории России, а значит, запрет в Украине однозначно есть».

На вопрос, чего сейчас больше всего не хватает Украине в ходе войны, офицер ответил, что, прежде всего, это различные типы беспилотников. Хотя Украина в последнее время сделала гигантский шаг в разработке и производстве беспилотных летательных аппаратов, она не в состоянии обеспечить все необходимое для войны количество, поэтому беспилотники, которые украинцы получают в качестве пожертвований, очень полезны им на передовой.

На национальном уровне союзникам следует больше всего думать о системах противовоздушной обороны, сказал Слайдиньш, отметив, что они могли бы остановить многочисленные удары, которые недавно нанесла Россия по гражданской инфраструктуре Украины, надеясь таким образом создать хаос внутри Украины и спровоцировать протесты среди мирного населения против украинского правительства и его неспособности защитить их.

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