Скоро открытие! Когда рижане смогут прокатиться на колесе обозрения в Пардаугаве

Для посетителей Рижское панорамное колесо станет доступным с 13:00.

Колесо будет пригодно для использования в любое время года, так как кабины оснащены как системами кондиционирования воздуха, так и обогревателями. Одновременно колесо сможет принять 240 пассажиров — по восемь человек в каждой из 30 кабин. Одна поездка будет длиться 15 минут.

На территории панорамного колеса также будет представлена цифровая выставка, созданная в сотрудничестве с художественным центром "Zuzeum". Она предложит новый взгляд на Ригу через старинные городские карты и гравюры, плакаты и афиши XX века, а также оригинальные произведения разных художников, посвящённые теме Риги.

Ранее сообщалось, что общая высота Рижского панорамного колеса составляет 65 метров.

Право на строительство панорамного колеса в Пардаугаве компания "RPR operators" получила осенью 2019 года, став единственным участником и победителем аукциона, организованного Рижской думой. Предложенная сумма составила 22 484 евро. Ранее, в июле, дума под руководством тогдашнего мэра столицы Олега Бурова (GKR) приняла решение об организации такого аукциона — за него проголосовали 42 депутата из 60.

Согласно договору с думой, строительство должно было быть завершено в течение трёх лет, однако пандемия задержала разработку строительного проекта, а документы более года находились на согласовании в строительном управлении, в связи с чем сроки были продлены.