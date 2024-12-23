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Сколько можно сношать мозги людям? Размышления по поводу Золидудской трагедии

la.lv 23 декабря, 2024 09:42

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Верховный суд отменил приговор Рижского окружного суда по уголовному делу о Золитудской трагедии в части осуждения инженера-строителя Ивара Сергета, так как из обвинительного заключения были необоснованно исключены некоторые обстоятельства. В то же время в части оправдания Андриса Гулбиса, проводившего строительную экспертизу проекта магазина, руководителя строительства предприятия «Re&Re» Станислава Кумпиньша, руководителя строительства Мартиньша Драудиньша и бывшего заместителя начальника Рижской городской строительной инспекции Яниса Балодиса приговор был отменен из-за недостаточной аргументации в части отказа от доказательств, подтверждающих обвинение.

В отношении остальных обвиняемых приговор оставлен в силе. Окружной суд признал Сергета виновным в нарушении строительных норм и правил и убийстве по неосторожности. Верховный суд отменил приговор в этой части по двум причинам, пишет la.lv.

Во-первых, районный суд не привел оснований для исключения из обвинения преступлений, совершенных в процессе строительства, когда подсудимый выполнял функции авторского надзора. В частности, не был оценен тот факт, что подсудимый не предотвратил неправильное использование болтов и гаек при соединении ферм, а также не проверил натяжение болтов и прочность сварки.

Во-вторых, районный суд не обосновал, почему последствия нарушения строительных норм и правил не распространяются на риск для жизни и здоровья спасателей. Районный суд должен был оценить, привело ли нарушение строительных норм к необходимости проведения спасательных работ, и только после этого делать выводы о причинно-следственной связи.

Нормундс Цейпе, краевед и руководитель рижского объединения «Трисциемс», прокомментировал ситуацию в программе «Пресс-клуб» телеканала TV24: «Мне очень жаль людей, которых судят, их судят уже 10 лет. Главное, что они не были подрывниками или террористами, которые сделали что-то намеренно - просто так сложились обстоятельства».

Цейпе считает, что «ну нельзя же 10 лет сношать людям мозги , простите меня за эти слова. Снова и снова какой-то суд. Люди всё это время сидят и не понимают, что с ними будет дальше - все под одним и тем же стрессом, так быть не должно. Конечно, со стороны это кажется пустяком, но человек, который находится в процессе и является либо виновным, либо невиновным, все время испытывает чувство неопределенности по поводу того, что произойдет. Это плохая практика».

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