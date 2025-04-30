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Скандал! Zoopolicija больше не будет реагировать на вызовы в Риге: устали от хейтеров и произвола чиновников

Редакция PRESS 30 апреля, 2025 15:35

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С мая «Zoopolicija» больше не будет обслуживать вызовы по поводу бездомных, раненых или беспомощных животных в Рижском самоуправлении.

В компании поясняют, что «Zoopolicija» больше не будет реагировать на вызовы в Риге, поскольку для выполнения этих обязанностей не хватает ловцов и ресурсов, а также отсутствует основа для сотрудничества — в чём компания обвиняет Рижское самоуправление и «безответственные и нелогичные действия его чиновников».

«Zoopolicija» подчёркивает, что спасение жизни — это не бесплатная услуга, каждый вызов, переезд, операция или инъекция стоят дорого. При этом приюты ночью не принимают животных, а Рижская дума ликвидировала круглосуточную приёмную службу.

«Социальное предприятие Zoopolicija.lv» утверждает, что в настоящий момент доверие и репутация предприятия умышленно подрываются, подчёркивая, что в общественных СМИ распространяется ложная информация о стоимости услуг, что наносит серьёзный вред репутации «Zoopolicija» и эмоциональному состоянию её сотрудников.

Ранее телепередача «De facto» Латвийского телевидения сообщала, что, исполняя требования Закона о защите животных по уходу за пострадавшими дикими животными, Рижское самоуправление платит в среднем от 250 до 300 евро за уход за каждой пострадавшей дикой птицей. Однако согласно представленной «Социальным предприятием Zoopolicija.lv» таблице расходов, в первые три месяца этого года один вызов по уходу за диким животным в беспомощном состоянии в среднем стоил 178,91 евро с налогом на добавленную стоимость (НДС).

В свою очередь, по данным, предоставленным «Zoopolicija», один вызов по отлову и доставке в приют бездомной собаки или кошки за те же три месяца в среднем стоил 60,92 евро с НДС.

Компания также подчеркивает, что диспетчерская служба Департамента жилья и среды Риги заказывает услуги, которые впоследствии отказываются оплачивать по формальным или даже абсурдным причинам. Например, спасателей вызывают для поимки бродячего кролика, но затем отказываются платить за его поимку и доставку в приют.

«Zoopolicija» поясняет, что ведомство, игнорируя неоднократные просьбы привести договоры в соответствие с реальностью или объявить о новой закупке, указывает на то, что технические требования договоров, такие как круглосуточный режим работы без перерывов, не имеющие при этом достаточного финансового обеспечения, являются невыполнимыми для кадрового потенциала, особенно в то время, когда все отловщики «Zoopolicija» уволились, что свидетельствует о психологическом напряжении и необоснованном давлении со стороны муниципалитета.

«Социальное предприятие Zoopolicija.lv» также подчеркивает, что муниципалитет систематически задерживает оплату счетов, в том числе и тот факт, что управление до сих пор не оплатило счет за выполненные работы в декабре 2024 года. Согласно информации, предоставленной предприятием, общая сумма задолженности управления перед «Zoopolicija» превышает 1800 евро.

Компания указывает, что муниципалитету было предложено добровольно согласиться расторгнуть контракты, но на данный момент он отклонил это предложение. Поэтому в зависимости от дальнейших действий муниципалитета компания будет решать, стоит ли и как защищать нарушенные права «Zoopolicija» в суде.

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