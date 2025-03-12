Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 13. Марта Завтра: Balvis, Ernests
Доступность

Скандал в Адажи: обыски, увольнения и задержания в «Ādažu ūdens»

Редакция PRESS 12 марта, 2025 20:00

ЧП и криминал 0 комментариев

LETA

По подозрению в злоупотреблении служебным положением от должности отстранен член правления ООО "Ādažu ūdens" Айварс Дундурс, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА информация.

В Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, не называя имен, агентству ЛЕТА подтвердили, что 11 марта в Рижском регионе и других районах Латвии было проведено более 20 обысков.

Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) задержали члена правления муниципального предприятия Ādažu Ūdens Айвара Дундурса, а также еще одного сотрудника компании, сообщает LSM+. Эту информацию Латвийскому телевидению подтвердил исполнительный директор Адажской краевой думы Гунтис Пориетис.

В рамках уголовного дела расследуется возможное злоупотребление служебным положением в корыстных целях. Уголовный процесс был начат 12 февраля, и в настоящее время в его рамках пять человек имеют право на защиту.

В самоуправлении Адажского края сообщили, что располагают информацией о том, что правоохранительные органы проводят следственные действия в ООО "Ādažu ūdens", в том числе в отношении члена правления и технического директора. Более подробной информацией о расследовании самоуправление не располагает.

На внеочередном собрании участников ООО "Ādažu ūdens" 12 марта было принято решение отстранить Дундурса от занимаемой должности.

Чтобы обеспечить непрерывность работы предприятия по предоставлению услуг водоснабжения населению временным исполняющим обязанности члена правления назначен Юрис Крузе. Предприятие продолжает работать в обычном режиме, и самоуправление как держатель долей капитала будет следить за развитием ситуации.

Согласно данным "Firmas.lv", ООО "Ādažu ūdens" было зарегистрировано в 2007 году, его основной капитал составляет 11,6 млн евро. В 2023 году оборот предприятия составил 1,78 млн евро, убытки - 166 665 евро. Единственным членом правления ООО "Ādažu ūdens" является Дундурс.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 15 реакций
Комментарии (0) 15 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Ryanair вводит штрафы для тех, кто не торопится на свой рейс

Важно 20:42

Важно 0 комментариев

Авиакомпания Ryanair ужесточила требования и ввела штраф в размере 120 евро для пассажиров, которые прибывают на регистрацию меньше чем за 40 минут до вылета, сообщает Delfi.lt.

Авиакомпания Ryanair ужесточила требования и ввела штраф в размере 120 евро для пассажиров, которые прибывают на регистрацию меньше чем за 40 минут до вылета, сообщает Delfi.lt.

Читать
Загрузка

Может сами её уронили? Бывший фельдшер осужден за неоказание помощи

Важно 20:40

Важно 0 комментариев

Земгальский окружной суд постановил назначить более суровое наказание — фактическое лишение свободы — бывшему фельдшеру скорой медицинской помощи(NMPD) за то, что он оставил молодую женщину без сознания и не оказал ей помощь, сообщает Латвийское телевидение.

Земгальский окружной суд постановил назначить более суровое наказание — фактическое лишение свободы — бывшему фельдшеру скорой медицинской помощи(NMPD) за то, что он оставил молодую женщину без сознания и не оказал ей помощь, сообщает Латвийское телевидение.

Читать

Тысячи русских выезжают из Латвии: грядёт очередной экзамен по языку

Важно 20:20

Важно 0 комментариев

У примерно четырех тысяч граждан РФ в Латвии в конце года истекает срок действия временного вида на жительство (ВНЖ), и им предстоит сдать экзамен по государственному языку, чтобы получить статус постоянного жителя Евросоюза. Ответственные органы уже готовятся к напряженному концу года, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на Латвийское радио.

У примерно четырех тысяч граждан РФ в Латвии в конце года истекает срок действия временного вида на жительство (ВНЖ), и им предстоит сдать экзамен по государственному языку, чтобы получить статус постоянного жителя Евросоюза. Ответственные органы уже готовятся к напряженному концу года, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на Латвийское радио.

Читать

В Даугавпилсе завершились проверки госязыка в школах: их не прошли 22 учителя…

Важно 19:45

Важно 0 комментариев

Проверки на знание государственного языка завершены в шести школах Даугавпилса. Центр государственного языка проверил 534 учителя, 22 из которых не прошли проверку, пишет «Чайка».

Проверки на знание государственного языка завершены в шести школах Даугавпилса. Центр государственного языка проверил 534 учителя, 22 из которых не прошли проверку, пишет «Чайка».

Читать

В Латгалии полицейский после работы обнаружил угонщика и сам его задержал. ВИДЕО

ЧП и криминал 19:25

ЧП и криминал 0 комментариев

11 марта сотрудники Управления Государственной полиции Латгальского региона получили информацию о том, что со двора дома в Вецваркавской волости, в Прейльском крае, был угнан автомобиль VW Caravelle. Преступнику удалось проникнуть в машину, потому что хозяин по неосторожности оставил ключ в замке зажигания. Во второй половине того же дня одному из сотрудников удалось задержать злоумышленника, причем в  свободное от работы время. По данному факту возбуждено уголовное дело.

11 марта сотрудники Управления Государственной полиции Латгальского региона получили информацию о том, что со двора дома в Вецваркавской волости, в Прейльском крае, был угнан автомобиль VW Caravelle. Преступнику удалось проникнуть в машину, потому что хозяин по неосторожности оставил ключ в замке зажигания. Во второй половине того же дня одному из сотрудников удалось задержать злоумышленника, причем в  свободное от работы время. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Читать

Это вопрос этики: действия учеников и учителя истории из 71-ой рижской школы оценили в Сейме

Важно 18:53

Важно 0 комментариев

В среду, 12 марта, скандал в Рижской 71-й средней школе с подачи партии "Стабильности!" рассматривала комиссия Сейма по запросам.

В среду, 12 марта, скандал в Рижской 71-й средней школе с подачи партии "Стабильности!" рассматривала комиссия Сейма по запросам.

Читать