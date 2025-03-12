Скандал в Адажи: обыски, увольнения и задержания в «Ādažu ūdens»

В Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, не называя имен, агентству ЛЕТА подтвердили, что 11 марта в Рижском регионе и других районах Латвии было проведено более 20 обысков.

Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) задержали члена правления муниципального предприятия Ādažu Ūdens Айвара Дундурса, а также еще одного сотрудника компании, сообщает LSM+. Эту информацию Латвийскому телевидению подтвердил исполнительный директор Адажской краевой думы Гунтис Пориетис.

В рамках уголовного дела расследуется возможное злоупотребление служебным положением в корыстных целях. Уголовный процесс был начат 12 февраля, и в настоящее время в его рамках пять человек имеют право на защиту.

В самоуправлении Адажского края сообщили, что располагают информацией о том, что правоохранительные органы проводят следственные действия в ООО "Ādažu ūdens", в том числе в отношении члена правления и технического директора. Более подробной информацией о расследовании самоуправление не располагает.

На внеочередном собрании участников ООО "Ādažu ūdens" 12 марта было принято решение отстранить Дундурса от занимаемой должности.

Чтобы обеспечить непрерывность работы предприятия по предоставлению услуг водоснабжения населению временным исполняющим обязанности члена правления назначен Юрис Крузе. Предприятие продолжает работать в обычном режиме, и самоуправление как держатель долей капитала будет следить за развитием ситуации.

Согласно данным "Firmas.lv", ООО "Ādažu ūdens" было зарегистрировано в 2007 году, его основной капитал составляет 11,6 млн евро. В 2023 году оборот предприятия составил 1,78 млн евро, убытки - 166 665 евро. Единственным членом правления ООО "Ādažu ūdens" является Дундурс.