О том, что в "Артеке" отдыхают дети из Западной Европы, стало известно из репортажа финского общественного телевидения, пишет немецкий портал. Однако и прокремлевский телеканал RT, различные участники и организации также распространили фотографии и информацию о крымских каникулах немецких детей. В распространенном в августе видеоролике две девочки и мальчик из Германии благодарят так называемый Русский дом в Страсбурге и одного из берлинских организаторов их поездки по имени.

Издание проводит также слова одного из членов руководства путинской партии "Единая Россия", который по мотивам пребывания международной детской группы в Крыму сказал: "Я уверен, что все дети, которые посетили "Артек" в рамках акции, навсегда останутся друзьями России".

Каким именно образом школьники из Германии попали в аннексированный Крым, который Берлин признает территорией Украины, если законный въезд в Крым возможен только с украинской территории, пока неизвестно. Как отмечает t-online, в последние годы не сообщалось ни о каких других визитах детей из Германии в "Артек".