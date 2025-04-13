Ситуация реально опасная: из-за строительных работ на улице Тербатас просела проезжая часть

В Центр руководства уличным движением Рижской думы в пятницу вечером пришло сообщение о просевшем покрытии проезжей части около дома на ул. Тербатас, 73. Обследовав местность, специалисты обнаружили проседание и трещины в дорожном покрытии на участке улицы рядом со строительной площадкой, прийдя к выводу, что причина дефекта может быть связана с проведением строительных работ на объекте.

Для предотвращения дальнейшего распространения дефекта и ограничения угрозы было принято решение закрыть для движения этот участок ул. Тербатас, а также ограничить движение и возможности парковки автомобилей на ул. Лиелгабалу.

В субботу, 12 апреля, строительный объект и закрытые участки улиц обследуют специалисты Департамента развития города и лица, ответственные за ведение строительных работ, чтобы оценить ситуацию и принять решение о дальнейших действиях и ограничениях транспортного потока.