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Сироты живут в ужасающих условиях в «скрытых детских домах», Витенбергс вспомнил и свое детство

Редакция PRESS 14 февраля, 2025 16:00

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Невообразимые условия, в которых в наше время приходится жить детям в приютах, стали одной из тем, обсуждавшихся в программе TV24 «Preses klubs».

В дискуссии участвовали Лиене Дамбиня, председатель правления Фонда детской больницы и Центра ресурсов для подростков, Инга Ванага, председатель Профсоюза работников образования и науки Латвии, а также Янис Витенбергс, заместитель председателя Комиссии по народному хозяйству Сейма, пишет LA.LV.

Госконтроль бьёт тревогу по поводу «скрытых детских домов» в Латвии. Прошло несколько лет с момента ревизии в сфере специального образования, но до сих пор не произошло никаких улучшений. В Латвии существуют «скрытые детские дома», которые на бумаге называются по-другому – например, служебные гостиницы. Многие самоуправления таким образом пытаются решать социальные проблемы в семьях.

Янис Витенбергс, который сам окончил Кандавскую среднюю школу-интернат, сказал: просто невозможно представить, что в наше время так могут жить дети. По 17 человек в одной комнате, отсутствие возможности помыться! Я. Витенбергу есть с чем сравнивать: «В школе-интернате, где я учился, дети оставались на неделю, так как не было возможности ежедневно ездить в районные средние школы. Весь класс состоял из таких молодых людей, которые вместе учились всю неделю, а в пятницу уезжали домой. Но были там и те, кто проживали там постоянно. Это была хорошая школа — она давала возможность учиться молодёжи с ограниченными средствами. Там были обеспечены хорошие условия.

Знаю, что в стране много мест, где можно было бы обеспечить более приемлемые условия для таких молодых людей. А просто переименовывать детский дом в ночной детский садик и не решать проблему — это ненормально», — подчеркнул Витенбергс.

В дискуссии приняла участие Инга Ванага, которая указала, что вопрос заключается в приоритетах и в том, кто несёт ответственность: «Сделал ли тот, кто отвечает за это, всё, что в его компетенции, в его силах, чтобы среда, в которой находятся эти дети, была максимально благоприятной? Взрослые должны нести ответственность за детей».

В свою очередь Лиене Дамбиня считает, что совершенно непростительно относиться таким образом к самым незащищённым – к детям: «У нас появляются новые здания Службы госдоходов, министерствам доступны замечательные помещения, всюду сделан ремонт, всё оборудовано… А параллельно существует такое учреждение, где находятся дети, и они живут в ужасных условиях. Приоритеты расставлены абсолютно неправильно».

Председатель Фонда детской больницы и Центра ресурсов для подростков также отметила, что важно на ранней стадии выявлять семьи группы риска: «Мы можем заранее предусмотреть, где могут возникнуть проблемы, и начать с ними работать, чтобы понять, какую помощь можем предложить конкретной семье».

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