Синоптики обещают, что к середине недели погода наладится и снова потеплеет

В ночь на понедельник, 4 ноября, во многих местах, а днем уже только местами ожидается дождь, а на востоке - снег и мокрый снег. В понедельник будет дуть северо-западный и северный ветер, от умеренного до умеренно сильного, ночью порывами до 17-22 м/с, на побережье залива до 25 м/с. Тем не менее днем циклон начнет постепенно отступать и ветер утихнет.

Во вторник, 5 ноября, ветер будет лишь от слабого до умеренного, только в прибрежных районах он останется более сильным и порывистым. Во вторник осадки ожидаются только на востоке страны. По ночам температура воздуха упадет до -2...+4 градусов, на побережье +4-8 градусов. Днем воздух прогреется до +6-10 градусов, лишь во вторник на востоке страны - максимум до +3-5 градусов.

С середины недели к югу и юго-западу от Латвии усилится обширный антициклон, который, согласно прогнозам на данный момент, сохранит влияние до конца недели. Это означает, что начнется сухая и тихая погода, к тому же в Латвию придут более теплые массы воздуха, поэтому мороза по ночам больше не будет, дни тоже будут сравнительно теплыми. Будет дуть западный ветер, от слабого до умеренного.

В светлое время суток температура воздуха повысится до +8-12 градусов, ночью упадет максимум до +4 градусов, лишь ночь на пятницу, 8 ноября, будет немного холоднее.

В целом температура воздуха будет превышать климатическую норму для начала ноября.