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Симфонический оркестр в Риге исполнит музыку из знаменитых фэнтезийных фильмов и компьютерных игр

Реклама Редакция PRESS 4 ноября, 2024 16:35

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10 ноября на сцене Арены Рига с новой концертной программой «Music is coming» выступит симфонический оркестр «Lords of The Sound», сообщает портал balticevents.info.

«Music is coming» – это сочетание живого звучания оркестра, хора и настоящей магии, которой наполнены ваши любимые фильмы и компьютерные игры. В исполнении участников оркестра прозвучит музыка из знаменитых фэнтезийных фильмов и компьютерных игр: «Игра Престолов, «Викинги», «Мстители», «Властелин колец», «Аватар», «Ван Хельсинг», «Пираты Карибского моря», «Пятый элемент», «Mortal Kombat» и многих других.

От классических выступлений оркестров этот концерт будет отличаться тем, что зрители увдеит не только инструментальные, но и вокальные концертные номера, а также световым шоу. Музыканты утверждают, что название ансамбля напрямую перекликается с репертуаром и одновременно является своеобразным вызовом для них самих, поскольку его нужно постоянно подтверждать выступлением.

Оркестр «Lords Of The Sound» приезжает в Ригу с разными программами уже много лет подряд. Вначале это был Рижский Дом конгрессов, а сейчас это многотысячные залы зрителей по всей Европе и за ее пределами.

На мероприятии в Риге музыканты выступят в рамках своего большого осеннего концертного тура. Билеты на концерт доступны во всех кассах «Biļešu Serviss».

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Используя старинный метод, в районе Эргли предприятие Latvijas valsts meži (LVM) строит необычную лесную дорогу. Это будет дорога из брёвен. Такой метод был выбран потому, что путь проходит через участки с торфяным слоем глубиной почти пять метров, что делает строительство других типов дорог невозможным. Строители говорят, что это тяжелая, но интересная работа, ведь такие решения встречаются редко, сообщает Латвийское телевидение.

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