Сильнейший дождь и резкое похолодание: прогноз на следующие выходные

В выходные ожидается пасмурная погода, без осадков. В субботу вечером во многих местах образуется туман. Слабый ветер сохранится. В субботу днем ​​температура воздуха поднимется до +17..+22 градусов, в воскресенье не превысит +14..+19 градусов.

Ранним воскресным утром на северо-востоке страны и в ночь на понедельник в более широкой восточной части Латвии возможен иней на верхнем слое травы, так как ожидается понижение температуры воздуха до +1. .+5 градусов на высоте двух метров в этом районе.

Следующие ночи будут теплее - температура воздуха по всей стране в течение нескольких ночей следующей недели сохранится выше +10..+15 градусов.

Ожидается, что в понедельник и вторник осадков не будет. При слабом или умеренном южном ветре температура воздуха днем ​​поднимется до +18..+23 градусов.

Сильнейший дождь и ветер прогнозируются на следующие выходные, когда ожидается и более резкое понижение температуры – в последние три дня сентября температура воздуха, скорее всего, не превысит +11..+16 градусов. Дальнейшее понижение температуры возможно в начале октября.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, 19 сентября в части Видземе, в том числе на наблюдательных станциях Мадона, Руиена и Зосени, могла начаться метеорологическая осень, так как среднесуточная температура воздуха упала до +14 градусов. Метеорологическая осень наступит, если средняя температура воздуха пять дней подряд будет держаться ниже +15 градусов.

Ожидается, что в следующие выходные – менее чем на месяц позже обычного – по всей стране начнется метеорологическая осень.

Астрономическая осень же начнется уже в это воскресенье, 22 сентября.