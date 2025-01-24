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Памятник Свободы теперь будут закрывать от фанатов

© LETA 24 января, 2025 14:06

Новости Латвии 0 комментариев

Премьер-министр Эвика Силиня после встречи с министром внутренних дел Рихардом Козловскисом и начальником Государственной полиции Армандом Руксом поручила ответственным лицам в будущем закрывать доступ к памятнику Свободы во время международных футбольных матчей.

В пятницу утром Силиня встретилась с представителями Министерства внутренних дел и ответственных служб, чтобы выслушать информацию о беспорядках, устроенных в четверг вечером в центре Риги болельщиками амстердамской футбольной команды "Ajax".

Силиня подчеркнула, что безопасность жителей Латвии и общественный порядок являются абсолютным приоритетом, а к памятнику Свободы следует относиться с должным уважением.

"Любой ущерб, нанесенный памятнику Свободы, должен быть расследован, а виновные привлечены к ответственности", - написала премьер-министр в Твиттере.

Глава правительства заявила, что, хотя общая организация матча заслуживает похвалы, произошедшее у памятника - ясный и очень серьезный сигнал о том, что к подобным событиям нужно готовиться.

Премьер-министр сказала журналистам, что все должны относиться к памятнику Свободы с максимальным уважением, так как он является абсолютным символом патриотизма и свободы Латвии, поэтому необходимо обеспечить общественный порядок у памятника. Для этого у Госполиции есть все необходимые ресурсы.

Министр внутренних дел Рихард Козловскис сказал журналистам, что согласен с решением Силини. Возле памятника можно, например, установить ограждение.

Министр пояснил, что полиция вчера сознательно выбрала тактику "не выдергивать из толпы" отдельных агрессивных личностей, так как это могло бы привести к массовым беспорядкам с пострадавшими.

Начальник Государственной полиции Арманд Рукс сообщил, что в связи со вчерашними событиями полиция возбудила два уголовных дела о хулиганстве - за действия у памятника и за нападение на журналиста Латвийского телевидения Давида Фрейденфелдса.

В другом случае была разбита витрина магазина, но в этом случае полиция ждет заявления владельца. Также было возбуждено несколько административных дел за несанкционированные полеты беспилотников над стадионом "Даугава".

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