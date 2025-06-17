«Это только начало!» Латвийцы в Израиле поддерживают военное наступление на Иран

Как сообщает 360TV Ziņas, латвийка и жительница Израиля Лаума Синая в телефонном интервью выразила свою позицию:«Если у Ирана будет возможность стереть Израиль с лица земли, они это и сделают — они постоянно об этом говорят. Их цель — уничтожить всё западное общество. Но мы чувствуем себя в безопасности».

Она добавила, что во время войны всегда есть те, кто уезжают, и те, кто остаются и борются — проводя параллели с исторической борьбой Латвии за свободу.

Житель Израиля Яков Луфт также подчёркивает, что главный вопрос сейчас — “что будет дальше в Иране?” По его словам, значительная часть иранского общества не поддерживает нынешний режим. Он выражает надежду, что иранская оппозиция сможет использовать текущую ситуацию, чтобы попытаться изменить власть. Это указывает на сложную внутриполитическую динамику в самом Иране, которая может существенно повлиять на региональную стабильность.

Луфт подчёркивает, что ближайшие дни и недели будут крайне важны для понимания того, каким станет Ближний Восток в будущем. Эскалация военной напряжённости может изменить геополитическую карту региона и создать новые вызовы, но при этом также открыть возможности для внутренних перемен.

В целом, проживающие в Израиле граждане Латвии выражают твёрдую поддержку действиям Израиля и считают их необходимым шагом для обеспечения региональной и глобальной безопасности. Они осознают серьёзность происходящего и его далеко идущие последствия, сохраняя при этом надежду на позитивные изменения в регионе, которые отразят ценности свободы и стабильности.

С момента эскалации ситуации на Ближнем Востоке в Консульский реестр Министерства иностранных дел Латвии поступила информация о 65 гражданах Латвии, находящихся в Израиле, и трёх — в Иране.