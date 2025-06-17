-Министр экономики - политик. А политикам свойственно раздавать обещания. Если бы можно было вот так, по щелчку, взять и снизить цены… Но, увы, за две недели это точно нереально. Нужно намного больше времени. Министр экономики не волшебник и одним мановением руки вряд ли сможет добиться снижения.

И все же процесс снижения цен на ряд товаров первой необходимости идет своим чередом, насколько я проинформирован самими торговцами. Замечу, что речь идет о снижении цен не на все продовольственные продукты, а только на те одиннадцать, что в корзине первой необходимости – хлеб, мясо, крупы, масла, молочные продукты, овощи, фрукты. Так что какой-то процесс все-таки идет. Сбудутся ли в результате всеобщие ожидания, не знаю, но реально возможного на данный момент понижения цен, думаю, достичь удастся примерно за месяц.

Этот процесс не так прост, как кажется. Одни торговцы не могут по собственному хотению взять и снизить цены на продукты. Если бы это было возможно, давно бы просто объявили об их снижении и выполнили бы это обещание. На самом деле, продукты по обещанным сниженным ценам реально на полках магазинов смогут появиться где-то к концу этого месяца. Сейчас торговцы проводят калькуляцию. Ведь все магазины разные – есть большие, средние и маленькие. И все они просчитывают, на какую сумму реально они смогли бы цены понизить на каждую позицию из корзины первой необходимости.

Идея министерства такова – 10 продуктов входят в корзину. Меморандум о снижении цен на определенные группы товаров подписан тремя сторонами – это производители, они же поставщики, торговцы и государство. Должно пройти пару недель, чтобы все изучить и взвесить, и затем уже внедрить в жизнь.

Для начала нужно понять, что сработает, а что не сработает. К примеру, на какие товары снизить цены удастся, а на какие – по объективным причинам - нет. Предусмотреть, на каких этапах могут возникнуть проблемы.

- На каких же?

-На том же этапе производства. Если в этом году такое плохое лето, - постоянно льет дождь, то и урожай может быть тоже не слишком богатым. А значит, что сельхозпродукция на выходе не может быть дешевой просто по объективным причинам – затраты производителя окажутся очень высоки. Тут у государства единственный разумный ход, чтобы действительно снизить цены на продовольствие, - снизить НДС.

- Думаете, государство пойдет на снижение НДС?

-На этот счет у меня нет идей. Но если посмотреть на расходы нашего государства, мы постоянно слышим, что денег не хватает. А налог на добавленную стоимость – вторая по размеру бюджетных доходов позиция. С другой стороны, ведь совсем не обязательно снижать НДС по всем позициям – достаточно это сделать на ряд продуктов – молоко, хлеб, мясо. То есть на ту самую корзину основных продуктов, которые производятся в Латвии. И если эти продукты подешевеют, то и в целом на рынке латвийская продукция станет пользоваться большим спросом.

Но не хотелось бы бежать впереди паровоза, и оценивать, почему продукты до сих пор не подешевели, вопреки обещаниям господина Валайниса. Возможно, упоминая эти две недели, он имел ввиду, что за этот срок удастся сдвинуть ситуацию с мертвой точки и расшевелить процесс?..

Мы, в отличие от политиков, практики, и видим ситуацию изнутри. К примеру, если мы посмотрим на акции, которые часто проводятся в магазинах, то можно заметить, что они действуют не каждый день, а, как правило, планируются заранее, на неделю, две, три или даже на месяц вперед. Поэтому взять и по мановению палочки все изменить в двухнедельный срок – просто нереально. Ну, а то, что министр пообещал, что за две недели все решится, ну, что ж, это вопросы к нему – вероятно, министр просто любит говорить красиво. Если же мы оценим реальные возможности снижения цен, то ощутить это на практике можно будет не раньше конца этого месяца.

-Латвийцы часто удивляются, почему в Литве и даже в Эстонии одни и те же продукты часто стоят дешевле, чем у нас?

Норис Крузитис.

-Обычно люди покупают примерно одни и те же продукты, и, выезжая куда-то за пределы Латвии, как правило, свои привычки сохраняют и обращают внимание именно на них. Но если в магазине какой-то продукт оказался дешевле, это не значит, что все остальные тоже будут дешевле, чем в Латвии. Поэтому сравнение не вполне корректное – ведь они сравнивают цены на свои излюбленные продукты, при этом более высокие цены на что-то другое часто ускользают от внимания. Так что я бы не был так категоричен. Если сравнить стоимость потребительской корзины в Эстонии, Латвии и Литве, то во всех трех странах она будет стоить примерно одинаково плюс-минус несколько евро. А то, что в Литве на многие продукты цены заметно ниже, объясняется тем, что там активно действуют крупные производства разных продуктов, в том числе хорошо развита молочная промышленность. В Эстонии, кстати, немного цены выше из-за того, что там НДС на один процент выше.

Кстати, я от литовцев и эстонцев тоже слышал, что у нас в Латвии им какие-то продукты – сыры или другие молочные продукты – тоже кажутся намного дешевле, чем у них. Хотя если сравнить объемы производства той же «молочки» в Литве и у нас, то, конечно, литовская продукция будет дешевле. Но в среднем для покупателей всех трех стран стоимость корзины продуктов первой необходимости не особо отличается.

- А бывает и так, что наши творожные сырки за границей стоят дешевле, чем в самой Латвии. Это как объяснить?

- Очень просто. Чтобы завоевать рынок, производителям приходится экспортировать многие продукты по цене намного дешевле, чем они продаются в своей стране. Поэтому какие-то продукты латвийского производства можно увидеть за границей по более низким ценам, чем у нас. Поставщики просто вынуждены это делать.

-Насколько все же смогут снизиться цены на продукты первой необходимости? Покупатели это заметят?

- Идея такова, что ежедневно один вид из каждого из десяти продуктов первой необходимости во всех торговых сетях будет стоит дешевле. Например, какой-то сорт хлеба или молока. Если посмотреть, то и сейчас можно найти такие виды продуктов. Тот же хлеб по 50 центов. Но дело в том, что каждый покупатель имеет свои вкусовые предпочтения, он любит, например, ржаной хлеб определенного производителя. И естественно, хочет, чтобы цены снизились именно на него. Так что на все сорта хлеба и других продуктов цены будут снижаться по кругу – сегодня на один, завтра на другой – так, чтобы можно было закупить по максимально низкой цене. Но не стоит забывать, что цена напрямую зависит от качества. Поэтому сделать все сорта хлеба по цене 50 центов постоянно практически нереально – производитель тоже считает свои затраты.

Так же и с маслом. Например, в одной их сетей один сорт уже два года неизменно стоит 1,99, при том, что масло другого производителя может стоить почти три евро. То есть выбор есть. Но здесь извечная дилемма – покупатели хотят, чтобы продукты были и качественные, и дешевые. А на деле цена как правило соответствует качеству. И чем выше качество, тем выше цена.

Но регулировать цены в частных магазинах государство, конечно не может и не должно, иначе мы превратимся в Советский Союз. Но есть механизмы, как постепенно сделать доступными людям разные виды продуктов.

- Что еще в Латвии является препятствием для снижения цен на продукты?

- Всевозможные бюрократические препоны – у нас торговцам приходится выписывать разные квитанции, чеки, сдавать отчеты за каждую мелочь, все это, естественно, формирует дополнительные затраты, которые включаются в цену продуктов. В той же Дании, например, вдоль дорог торгуют медом и другими товарами – производители их просто выставляют вместе с ящиком для денег. И все происходит на доверии: покупатели берут товар, деньги опускают в ящик - все довольны. Тому же производителю меда не приходится тратить время на продажу своей продукции, выписывать чеки и сдавать отчеты.

Так же и в Таллине есть много магазинов, работающих без продавцов – человек сам берет, что ему нужно и расплачивается. Экономия за счет зарплаты продавцам ощутимая. У нас же почему-то всех изначально считают потенциальными преступниками и очень мало что строится на доверии. А жаль. Люди гораздо больше обрели бы, если бы больше доверяли друг другу.

Именно поэтому я вижу снизить цены в маленьких сельских магазинах сложнее, ведь продавцу точно также нужно платить, несмотря на то, сколько покупателей он обслужил. В супермаркете через продавца проходит около 400 покупателей в день, а в сельском магазине их может быть всего 25.