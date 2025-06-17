«Слушала программу на Latvijas Radio 4, где обсуждали результаты выборов. Там была русская журналистка из Delfi, которая раньше сотрудничала с Русским союзом Латвии, и социолог из Латвийского университета. В течение часа их беседы, в их нарративах Латвийское государство вообще не существовало. Не было упоминания о целях Латвии как национального государства», — объясняет поэтесса, руководительница кампании #ГовориПоЛатышски, избранная в Рижскую думу от партии Национальное объединение (NA) Лиана Ланга в эфире передачи “Preses Klubs” на TV24.

По её словам, у этих людей были свои узкие интересы, их не интересует, как чувствуют себя латыши. «Мы просто латыши, которые своей национальной политикой мешают им хорошо себя чувствовать, навязываем им государственный язык. Но это принцип любого национального государства — если ты живёшь здесь 35 лет, ты говоришь на государственном языке. Никому нет дела до того, на каком языке ты говоришь у себя на кухне, но в публичном пространстве должен быть язык государства, объединяющий всё общество», — подчёркивает Ланга.

По её мнению, вся интеграционная политика была неудачной, потому что так терпеливо, как в Латвии “интегрировали этих бедных русских”, не делали нигде в мире.

«Русские воспринимают Латвию как бывшую колонию и испытывают огромное сопротивление. Этой части общества нужно понять, что жить здесь как в России не получится, и каждый волен рассмотреть возможность репатриации», — призывает руководительница кампании #ГовориПоЛатышски.