«Безнравственные» — и для седьмого класса? Родители в шоке от школьной культурной программы

Одна обеспокоенная женщина, ранее не бывавшая в этом театре и не видевшая саму постановку, рассказала:

«Учитель ведёт седьмой класс на какой-то сомнительный спектакль “Безнравственные”. Он идёт в рамках программы “Школьная сумка”, но он точно не для семиклассников. Там много грубостей, а учитель всё равно туда детей тащит. Многие идти не хотели, некоторые отказались, но учитель упрекала тех, кто не пошёл. Такой контент детям показывать — это уже эмоциональное насилие. Постановка — унизительная, с неприличными, грубыми фразами. Родители, конечно, в шоке».

Сначала директор гимназии согласился поговорить с журналистами и объяснить, почему для школьников был выбран именно этот спектакль, но позже передумал. Как сообщается, он проконсультировался с однопартийцами и получил рекомендацию не комментировать тему публично. В итоге в адрес передачи прислали письменный ответ от школы.

«Классный руководитель заранее предупредила, что спектакль необычный, построен на поэзии, и в нём могут быть нецензурные выражения. Родители были заранее проинформированы. У них была возможность не согласиться или высказать свои опасения. Этого сделано не было. После спектакля была проведена обратная связь с детьми и родителями, результаты которой показали: спектакль понравился, оказался ценным и воспитательным».

Глава департамента Центра защиты прав детей Ако Карлис Цекулис сообщил, что видел спектакль несколько лет назад. По его словам, в нём действительно встречаются отдельные ругательства, но в целом он соответствует возрастной категории и является допустимым для учеников этого возраста.