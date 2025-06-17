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«Безнравственные» — и для седьмого класса? Родители в шоке от школьной культурной программы

Редакция PRESS 17 июня, 2025 16:27

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Фото LETA

Ученики седьмого класса Марупской государственной гимназии вместе с классным руководителем отправились на спектакль «Безнравственные» в театр Dirty Deal Teatro. Как сообщает передача Bez Tabu, некоторые школьники не хотели идти на представление, но, по их словам, почувствовали давление со стороны учительницы.

Одна обеспокоенная женщина, ранее не бывавшая в этом театре и не видевшая саму постановку, рассказала:

«Учитель ведёт седьмой класс на какой-то сомнительный спектакль “Безнравственные”. Он идёт в рамках программы “Школьная сумка”, но он точно не для семиклассников. Там много грубостей, а учитель всё равно туда детей тащит. Многие идти не хотели, некоторые отказались, но учитель упрекала тех, кто не пошёл. Такой контент детям показывать — это уже эмоциональное насилие. Постановка — унизительная, с неприличными, грубыми фразами. Родители, конечно, в шоке».

Сначала директор гимназии согласился поговорить с журналистами и объяснить, почему для школьников был выбран именно этот спектакль, но позже передумал. Как сообщается, он проконсультировался с однопартийцами и получил рекомендацию не комментировать тему публично. В итоге в адрес передачи прислали письменный ответ от школы.

«Классный руководитель заранее предупредила, что спектакль необычный, построен на поэзии, и в нём могут быть нецензурные выражения. Родители были заранее проинформированы. У них была возможность не согласиться или высказать свои опасения. Этого сделано не было. После спектакля была проведена обратная связь с детьми и родителями, результаты которой показали: спектакль понравился, оказался ценным и воспитательным».

Глава департамента Центра защиты прав детей Ако Карлис Цекулис сообщил, что видел спектакль несколько лет назад. По его словам, в нём действительно встречаются отдельные ругательства, но в целом он соответствует возрастной категории и является допустимым для учеников этого возраста.

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