Силиня пообещала иностранным инвесторам повысить производительность и стимулировать инвестиции

Она отметила, что стороны работают над привлечением новых иностранных инвестиций в Латвию, но не менее важны и существующие инвесторы.

Премьер-министр подчеркнула, что уже есть ряд важных для иностранных инвесторов вопросов, которые продвигаются, в том числе сокращение бюрократии в сфере недвижимости.

Силиня также отметила, что начатые в январе инициативы по реорганизации государственного управления и снижению бюрократического бремени - это то, чего ожидают и иностранные инвесторы.

В то же время работа над конкурентоспособностью государственных предприятий и надлежащим корпоративным управлением будет продолжена. Силиня заявила, что планируется сделать государственные предприятия, в том числе муниципальные, более прозрачными, чтобы они могли привлечь дополнительное финансирование и стать более эффективными и ориентированными на экспорт.

Председатель правления СИИЛ Злата Элкснина-Защиринска на пресс-конференции отметила, что участники переговоров поставили перед собой цель стать самой эффективной страной ЕС и что для достижения этой цели потребуется большое количество реформ, некоторые из которых уже объявлены и начаты.

В ходе встречи представители СИИЛ также уделили внимание вопросам человеческого капитала. Элкснина-Защиринска отметила, что если Латвия хочет привлечь крупные инвестиции, особое внимание необходимо уделить стратегии человеческого капитала, в том числе преобразованию системы образования, работе с существующими людьми и тому, как переобучить и переквалифицировать людей для удовлетворения потребностей следующего экономического цикла.