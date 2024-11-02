Шторм продолжается: в субботу в прибрежных районах сила ветра может достигнуть 25-27 м/с

Днем сохранится облачная погода, лишь местами с прояснениями. Преимущественно в центральных и восточных районах страны ожидается дождь, местами возможен мокрый снег.
Ветер по-прежнему северо-западный и западный, умеренной силы, порывы достигают 17-22 м/с, местами в прибрежных районах до полудня - сильный, с порывами до 25-27 м/с.
Воздух прогреется до +3-8 градусов.
В Риге днем - преимущественно облачно, временами дождь. В столице будет дуть северо-западный и западный ветер, утром порывы достигнут скорости 25-27 м/с, в течение дня он постепенно утихнет, вечером ожидаются порывы от 16 до 20 м/с.
Ожидаемая температура воздуха в субботу в Риге составляет +6-7 градусов.