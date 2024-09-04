Имя мужа жертвы раскрыто частично: Доминик П., ему 71 год. По словам стороны обвинения, перед каждым актом насилия он накачивал жертву транквилизаторами.

Незнакомцев для изнасилования своей жены он приглашал к себе домой через интернет. Это продолжалось более 10 лет.

Полиции удалось установить 92 эпизода изнасилований, совершенных 72 мужчинами. Личности 50 из них установлены, им предъявлены обвинения и они предстали перед судом вместе с Домиником П.

По словам адвокатов жертвы, женщина находилась под таким сильным действием успокоительных, что не осознавала, что с ней происходит.

Сейчас женщине 72 года. О насилии над собой она узнала только в 2020 году от полиции, которая обнаружила свидетельства преступлений Доминика П., расследуя другой эпизод с его участием.

В сентябре 2020 года охранник в торговом центре поймал его за съемкой видео под юбками женщин и передал его полиции.

Далее полицейские обнаружили на компьютере Доминика П. сотни фотографий и видео его жены, на которых она выглядела без сознания.

Обвинение заявляет, что на изображениях запечатлены десятки разных эпизодов насилия в доме пары. Предполагается, что это началось в 2011 году.

Следователи также обнаружили чаты, в которых Доминик П. договаривался с незнакомцами об изнасиловании его жены.

Возраст насильников, обвиняемых по этому делу, варьирует от 26 до 74 лет. По данным следствия, они принадлежат к разным слоям общества, большинство из них участвовало в насилии один раз, но некоторые – до шести раз.

Следователи не выявили никаких признаков передачи денег между мужем жертвы и приглашенными им мужчинами.

Открытый судебный процесс проходит в Авиньоне и вызывает большой общественный резонанс во Франции. Он продлится до 20 декабря.

Линия защиты

Адвокаты подсудимого пытались построить дело на том, что Доминик П. и другие подсудимые своими действиями могли помогать супружеской паре воплощать их сексуальные фантазии.

В ходе следствия Доминик П. признался, что давал жене сильные транквилизаторы без ее ведома, в том числе препарат, снижающий тревожность.

Эксперт-медик заявил в суде, что состояние жертвы в моменты надругательства над ней «было ближе к коме, чем ко сну».

Вместе с тем Доминик П. заявил, что его самого изнасиловали, когда ему было девять лет, и его защита, скорее всего, попытается использовать это как аргумент в пользу того, что обвиняемый пережил сильную психологическую травму, возможно, давшую толчок его дальнейшим действиям.

Его адвокат Беатрис Заварро заявила прессе, что ее клиент готов встретиться лицом к лицу со своей семьей и женой в суде.

По словам адвоката жертвы Антуана Камю, для его подзащитной суд станет ужасным испытанием, поскольку она впервые увидит видеодоказательства насилия над ней.

«Впервые ей придется пережить ужас, которому она подвергалась более 10 лет», — сказал он с комментарии AFP.

Камю заявил прессе, что его клиентка имела право сделать процесс закрытым, но по ее мнению, это было бы выгодно в первую очередь ее насильникам.

В понедельник, в день начала судебного процесса, женщина пришла в суд в сопровождении трех своих детей.

Доминик П. обвиняется в систематических изнасилованиях жены, в съемке насилия на видео и в подстрекательстве к насилию десятков людей.

Кроме того, ему предъявлено обвинение в убийстве и изнасиловании, совершенных в 1991 году, которые он отрицает, а также в попытке изнасилования в 1999 году, которую он признал после анализа ДНК.