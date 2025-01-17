Шоферы отказываются возить школьников: Latvijas Valsts ceļi предлагает из экономии на зиму закрывать некоторые дороги

«Если другие радуются снегу, то это, конечно, не относится к тем, кто вынужден каждый день ездить по гравийным дорогам, поскольку в настоящее время ездить по ним довольно рискованно. В прошлую пятницу школьный автобус в Балгале в итоге скатился в кювет», - пишет Илзе в Facebook.

Жители волости Балгале обеспокоены состоянием дороги Дижсени—Раудзини (V1366).

«Дорога была настолько скользкой, что на ней даже невозможно было стоять. Она уже долгое время находится в критическом состоянии. Ситуация незавидная, потому что я помню, что в прошлом году уже во второй половине ноября, в декабре, были метели. У нас всегда были снегоочистители и уборка снега, но в этом году я не заметила ничего, что позволило бы мне сказать, что на содержание дорог было потрачено много денег.

Нельзя ли как-то выскрести эту дорогу, потому что она очень важна - по ней ездят школьные автобусы. И почему только когда случается катастрофа, мы должны говорить о решениях?

Тот факт, что условия экстремальные, не выдерживает критики, ведь это крупная дорога, на которой каждый день наблюдается интенсивное движение и по которой перевозятся дети. Я возмущена тем, что мы не можем начать свой день в безопасности.

Оказалось, в волости тоже ничего не обрабатывают, в том числе и возле детских садов. От центра волости до автобусной остановки придется идти пешком. Мы не понимаем, то ли денег нет, то ли дворников нет, что ли?

Я думаю, что мы не единственная такая волость, просто об этом не говорят, потому что жители настроены пессимистично - что мы можем?

Очевидно, что объединение нескольких волостей создало большой хаос, включая нехватку финансов и т. д. Сейчас такой бардак, что непонятно, к кому обращаться. Я понимаю, что многое зависит от жителей, но никто ничего не говорит. Признаюсь, в моей семье тоже есть склонность повозбухать между собой, но мы понимаем, что дальше говорить что-либо бесполезно, поэтому просто молчим. Но так быть не должно!», - рассказывает местная жительница.

Дороги расчищены после четырех дней жалоб

Мартиньш Айнис Рога также заметил, что дороги содержатся недостаточно хорошо: «Участки дорог Межули-Ванаги (V1383) и Дижсени - Раудзини (V1366) впервые почистили только после того, как я четыре дня звонил и жаловался. Все только обещали, что придут, все сделают, передадут информацию, но ничего.

Водитель, перевозящий учеников, сказал, что не будет садиться за руль и не будет рисковать, что вполне логично. Маршрут автобуса известен дорожной службе, но ничего не меняется.

Ученики в это время оставались дома, потому что дороги в сторону Вандзене тоже часто заносит снегом, а расчищают их только поздно вечером. Сейчас гравийные дороги делают рифлеными, и это хороший метод, так как гравий распределяется по поверхности и уменьшает скользкость. Конечно, лучше было бы и канавки делать, и гравием посыпать.

Выяснилось, что данные участки дорог находятся в ведении VSIA «Latvijas Valsts ceļi».

«Я согласен с жителями, что все сельские дороги в эти дни были как зеркала, потому что за ночь подморозило, а утром снова пошел дождь, поэтому слой льда только увеличивается.

В тот день, когда автобус сполз в кювет, я сообщил о неудовлетворительном состоянии дорог в Latvijas Valsts ceļi.

В тот день я ехал по участку дороги, который был прорефлен накануне, вся работа была напрасной и не было никакого результата, но не потому, что ничего не было сделано, а потому, что прошедший утром дождь и образовавшийся лёд сделали дорогу гладкой и скользкой. Также следует учитывать, что невозможно каждый день бороздить сельские дороги», - объясняет представитель управления Лауценского объединения.

Ограниченные средства

Юрис Кронбергс говорит, что и у «Latvijas Valsts ceļi», и у муниципалитета ограниченные средства на содержание дорог, поэтому вариантов очень мало: «Мы можем потратить деньги на дороги за два дня, поставить в конце каждой дороги по трактору, а потом сидеть и смотреть, потому что денег на содержание не будет».

Но выделенные средства дороги нужно содержать не только зимой, но и весной, летом и осенью, когда на эти относительно небольшие деньги заделываются ямы, заделываются выбоины в асфальте, выкапываются заросли, скашиваются обочины, восстанавливаются кюветы, наносится дорожная разметка, пыль, профиль и грейдер, и все это менее чем за тысячу евро на километр дороги!

За последние десять лет национальные ассигнования на содержание дорог и улиц практически не изменились по сравнению с тем, как выросли цены на услуги по содержанию дорог.

Мы не можем потратить все деньги, выделенные на дороги зимой, а затем ничего не делать.

Поэтому нужно искать оптимальный способ получить максимум за деньги, ведь ни одна услуга не бывает бесплатной. Можно также перенять опыт знаменитых скандинавских стран, где непроходимые дороги временно закрыты", - предлагает представитель Latvijas Valsts ceļi.