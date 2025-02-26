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Шершавым языком ненависти: в Сейме выслушали представителей обществ нацменьшинств

Редакция PRESS 26 февраля, 2025 10:00

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Язык ненависти — одна из главных проблем, мешающих сплочению общества в Латвии. Об этом  депутатам Сейма рассказали представители негосударственных организаций нацменьшинств — парламентарии пригласили активистов, чтобы поговорить о консолидации общества, сообщает LSM+ в передаче «Сегодня вечером».

Эти — такие, а те — сякие. И, конечно, очень подозрительные и плохие. От такого давления, языка вражды, постоянных обвинений и оскорблений устаёшь. Об этом сегодня говорили в Комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества представители обществ национальных меньшинств. Они просят обратить внимание в том числе и на публичные высказывания политиков.

«Одна из причин, которая мешает интеграции и объединению общества — это стереотипы, которые распространяются, к сожалению, через масс-медиа, и то, что говорят, и громко говорят политики в Сейме», — заявила председатель Латвийского общества русской культуры Елена Матьякубова.

Илья Ленский, директор музея «Евреи в Латвии», добавил:

«Речь ненависти в социальных медиа — это часть общей проблемы латвийского общества. Так что это, наверное, самая большая проблема. Это зависит от общества — в том смысле, что было бы хорошо, если бы общество не голосовало за тех политиков, которые распространяют речи ненависти. И к сожалению, дело в том, что за них голосуют».

Председатель комиссии Гунар Кутрис (СЗК), в прошлом — председатель Конституционного суда, говорит, что эта проблема действительно актуальна. Он призывает представителей нацменьшинств сообщать о подобных ситуациях:

«Необдуманные высказывания, связанные с языком или с конкретной национальностью, не помогут сплотить общество. Если хочется, что-то сказать — следует думать, как это сделать. В любом случае делать так на публичных выступлениях — это неправильно со стороны политиков. Это вопрос актуален. И если депутат Сейма говорит что-то подобное, враждебное — возможно, мы на месте этого не слышим, — всегда сообщайте об этом! У депутатов есть право обратиться к Комиссии по этике, чтобы оценить это действие».

Впрочем, говорили не только о языке вражды, но и о латышском языке. Чтобы помочь тем, кто его хочет выучить, нужно создавать мобильное приложение. Оно и удобное, и эффективное. Кроме того, нужно собирать лагеря для молодых людей, которые могли бы общаться между собой.

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