СГД начала рассылать письма тем, чьи задекларированные доходы не соответствуют их счетам: СМИ

СГД направит письма тем жителям, у которых имеется существенное несоответствие — не менее 20 тысяч евро между оборотом банковского счета и задекларированными в службе доходами.

Это новый метод, с помощью которого СГД хочет мотивировать общество платить налоги.

Также в ближайшее время служба планирует связаться с 260 строительными компаниями, которые платят нетипично низкие зарплаты, существенно ниже средней зарплате по стране или конкретному региону в этой отрасли. Таким образом, СГД планирует лучше идентифицировать выплату заработной платы в конвертах.