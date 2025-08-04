Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
СГБ: белорусское общество из Екабпилса съездило на «Вишнёвый фестиваль»

© LETA 4 августа, 2025 11:31

Новости Латвии

Служба государственной безопасности (СГБ) обратила внимание на выступление белорусского общества из Екабпилса "Спатканне" на фестивале в Белоруссии, сообщили в службе.

Более подробных комментариев в службе пока не дали, но напомнили, что СГБ ведет профилактические беседы как с участниками организаций белорусской диаспоры, так и лицами, которые ездили в Беларусь, с целью предупредить их о рисках пребывания на территории Беларуси.

Латвийское телевидение (ЛТВ) на прошлой неделе сообщило, что, несмотря на предупреждения Министерства иностранных дел, люди продолжают посещать Беларусь. Екабпилсское белорусское общество "Спатканне" недавно приняло участие в "Вишневом фестивале" в Беларуси в качестве гостей. Руководитель общества уверена, что культуру можно отделить от политики.

На видео, размещенном в социальных сетях, видно, что представители общества исполняют песню на латгальском языке.

В разговоре с ЛТВ глава общества неоднократно пыталась отделить политику от культуры. По ее словам, целью участия в фестивале было показать культуру Латвии, латгальские песни.

Ранее общество получило финансирование Екабпилсского самоуправления на отдельные проекты. В Екабпилсской краевой думе ЛТВ подтвердили, что общество получило такое же финансирование, как и все другие общества нацменьшинств в этом году, приблизительно 4000 евро.
 

