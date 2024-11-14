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Серп и молот и звезда: на стене гостиницы обнаружен герб Советского союза

Редакция PRESS 14 ноября, 2024 16:09

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Valsts Policija

Сотрудники Государственной полиции продолжают фиксировать символы, прославляющие военную агрессию в Латгалии. В связи с этими правонарушениями на прошлой неделе было возбуждено несколько административных процессов.

6 ноября этого года в Даугавпилсе сотрудники Государственной полиции при исполнении своих служебных обязанностей зафиксировали, что на внешней стене здания на территории гостиницы размещен герб Латвийской Советской Социалистической Республики, на котором виднелся серп и молот вместе с пятиконечной звездой красного цвета. Полицейские приступили к немедленному выяснению обстоятельств и виновных лиц.

В ходе расследования правоохранители установили виновного, который признал свою вину и раскаялся. Мужчина сообщил полиции, что символ, прославляющий военную агрессию, был установлен на стене здания несколько лет назад. В ходе дальнейшего расследования правоохранители изъяли герб Латвийской Советской Социалистической Республики.

В связи с данным событием возбуждено дело об административном правонарушении по статье 13 Закона об административных наказаниях. За такое правонарушение можно получить предупреждение или штраф в размере до 350 евро для физического лица и до 2900 евро для юридического лица.

В минувшие выходные в Резекне также зафиксированы два акта использования символики, прославляющей военную агрессию в общественных местах. 9 ноября этого года в Резекне, на аллее Атбривошанас, на стене жилого дома был найден фрагмент человеческого изображения с буквой "V", которая в данном случае расценивается как символ, прославляющий военную агрессию.

Также в этот день сотрудники полиции обнаружили на дорожном знаке в Резекне, также на аллее Атбривошанас, наклейку с надписью на русском языке: "Сила в Путине.У кого Путин, тот и сильнее", прославляющую военную агрессию и военные преступления.

Госполиция напоминает, что в законах не перечислены все символы, прославляющие военную агрессию и военные преступления, поэтому полиция оценивает каждую ситуацию индивидуально.

Стражи порядка призывают жителей, которые видели людей, разместивших эти символы, или могут предоставить полезную информацию, обратиться в полицию по телефону 110.

Фото: Государственная полиция

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