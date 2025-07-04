Высокопоставленный офицер РФ убит на войне с Украиной

О гибели генерал-майора сообщил Олег Кожемяко, губернатор Приморского края, где базируется 155-й отдельная гвардейская бригада морской пехоты Тихоокеанского флота.

По его словам, Гудков «погиб, выполняя долг офицера вместе со своими однополчанами». «Став заместителем главкома ВМФ, он не перестал лично выезжать на позиции наших морпехов», — написал Кожемяко в телеграме.

Минобороны России подтвердило, что заместитель главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам «погиб во время боевой работы» в одном из приграничных районов Курской области.

При каких именно обстоятельствах погиб генерал, ни губернатор, ни министерство не уточняют.

Минобороны назвало только дату — 2 июля.

Российские военные заявляли, что им удалось полностью вытеснить ВСУ из Курской области весной после вторжения, начавшегося в августе прошлого года.

Издание «Медиазона» (в реестре «иноагентов») обратило внимание на некролог от имени общественной организации морских пехотинцев «Тайфун», опубликованной во «ВКонтакте». В нем сказано, что 2 июля ВСУ нанесли ракетный удар по командному пункту 155-й бригады.

Согласно некрологу, «четыре попадания ракет в передовой пункт управления» произошло в поселке Коренево, в направлении которого в прошлом году наступали ВСУ. «Более 10 человек погибли, многие из них старшие офицеры», — утверждают авторы сообщения.

Украинские военные гибель замкомандующего ВМФ России не комментировали.

28 марта этого года президент России Владимир Путин объявил о назначении Гудкова замкомандующего ВМФ. «Несмотря на то, что все морпехи показывают себя самым наилучшим образом, все подразделения нужно довести до того уровня боеготовности и эффективности, до которого вы довели 155-ю бригаду», — говорил Путин.

В начале российского вторжения в Украину 155-я бригада морской пехоты участвовала в боевых действиях под Киевом. Позднее в 2022 году бригада принимала участие в осаде и штурме Мариуполя. Во время боев за Суджу в Курской области, как сообщалось, она понесла существенные потери.

Как писала Би-би-си в декабре 2023 года, за почти два года войны в Украине элитная 155-я бригада потеряла по меньшей мере 234 человека личного состава погибшими, а потери с учетом тяжелораненых, погибших и пропавших без вести могли превышать 1450 человек.

Путин при этом называл бригаду одной из лучших: «По мнению министра обороны, начальника генерального штаба, то, чего добился генерал-майор Гудков, должно тиражироваться и на другие подразделения вооруженных сил».

В 2023 году генерал Гудков получил звание Героя России. Он стал одиннадцатым российским генералом, погибшим с начала российского вторжения в Украину.

При взрыве автомобиля в Балашихе погиб высокопоставленный российский военный, генерал-лейтенант Ярослав Москалик

25 апреля этого года при взрыве автомобиля в подмосковной Балашихе погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик.

Четыре российских генерала — Андрей Суховецкий, Владимир Фролов, Канамат Боташев и Роман Кутузов — погибли в первые четыре месяца полномасштабного вторжения России в Украину. Тогда многие командующие находились в непосредственной близости от линии боев, пытаясь своим присутствием ускорить принятие решений.

Новые потери среди российского генералитета начались с июня 2023 года — по времени это совпало с началом украинского контрнаступления. Тогда с лета до конца ноября погибли еще два генерала — начальник штаба 35-й общевойсковой армии России генерал-майор Сергей Горячев и заместитель командующего Южным военным округом генерал-лейтенант Олег Цоков. Оба военачальника погибли вследствие ракетных ударов.

В ноябре 2023 года погиб заместитель командующего 14-м армейским корпусом генерал-майор Владимир Завадский. Сообщалось, что он мог подорваться на мине, будучи на одной из тыловых позиций.

Восьмой российский генерал — командующий 5-й донецкой мотострелковой бригадой Павел Клименко — погиб в ноябре 2024 года. По данным донецких источников, он получил смертельные ранения, упав с мотоцикла. По одной из версий, генерал пытался уклониться от удара БПЛА, по другой — был пьян.

17 декабря прошлого года в Москве на выходе из своего дома был убит начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов. Начиненный взрывчаткой самокат был дистанционно подорван у подъезда генерала, когда он выходил из дома. Кириллов стал первым российским генералом, убитым в ходе покушения на территории России. Ответственность за эту операцию взяла на себя СБУ.

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