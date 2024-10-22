Середина октября была сухой и немного теплее нормы

В Елгаве, Калнциемсе и Павилосте выпало всего 0,2 миллиметра осадков, а больше всего осадков выпало в Пиедруе Краславского края, где количество осадков достигло 16,4 миллиметра.

Средняя температура воздуха в середине октября составила +7,4 градуса, что на 0,7 градуса выше нормы. Самая низкая температура была -4,0 градуса 20 октября в Мадоне, а максимальная - +17,6 градуса 11 октября в Звейниекциемсе.

Самые сильные порывы ветра - 18 метров в секунду - наблюдались 11 октября в Вентспилсе.

Первая декада октября была на полградуса холоднее, чем обычно, а сентябрь стал самым теплым осенним месяцем в Латвии за всю историю наблюдений.